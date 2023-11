Agenda cultural: todas las opciones para salir de casa

DESTACADAS

JUEVES

El vientre juega y danza

Un show de danzas árabes, con bailarines de primer nivel y música que remite a una región especial del mundo, se realizará en el Casino New York, de Pedernera y Rivadavia como parte de una fiesta que tiene a esa cultura como centro. Comenzará a las 21, con entrada gratis.

JUEVES

Guitarras y máquinas

Todos los jueves a las 23, el casino Tropicana de Villa Mercedes propone una peña folclórica con la voz de “Los juglares”, un grupo de la ciudad que tiene una extensa trayectoria en los escenarios. La entrada es gratis y el requisito, tener ganas de bailar.

OTRAS OPCIONES

MIÉRCOLES

Cosas imposibles

"Soda Stereo" es una de las bandas nacionales con más tributos en el país y San Luis no es ajeno. En All Right estará sobre el escenario "Siempre es hoy", la banda que interpreta las mejores canciones de Gustavo Cerati y compañía. El concierto será a las 22 con entrada gratuita.

Un mimo al alma

El ciclo de cine en la taberna La Proa en Villa Mercedes recibe la mitad de semana con "Resistencia", la película que retrata la historia de Marcel Marceau, el famoso mimo que salvó las vidas de miles de niños judíos. La función será a las 22 con entrada gratuita.

JUEVES

Hermanos de tango

Un poco de tango bien interpretado no viene mal para comenzar el fin de semana en Casa Mollo, el coqueto lugar de Rivadavia casi Pedernera. Los hermanos María José y Julián Pérez Rossi empiezan su show con la milonga, pero puede terminar en cualquier género.

Las semillas del folclore

Como muchas de las bandas que pasan por All Right, "Cintak" encontró su lugar y cada semana toca su repertorio repleto de tradición. El nuevo encuentro con el público será a las 22 con entrada gratuita.

Y se va la segunda

Para seguir con las vibras folclóricas, “Curandero” llega con su voz y su flauta traversa al bar “All right” para que el público no se aburra. La energía y el entusiasmo del cantante se podrá vivenciar a las 23 con entrada gratuita.

VIERNES

Feliz cumpleaños

“La Cautana” traslada su fiesta aniversario al Boliche Don Miranda de Villa Mercedes para acrecentar la tradición y buscar nuevos espectadores. Además de amigos invitados como “Gauderios”, Jonathan Pizarro y otros. A partir de las 21:30.

Los que no paran

Siempre dispuestos a mostrar sus interpretaciones en el escenario que los reciba, “No va más” contradice su nombre y sigue, sigue y sigue con los shows en vivo. En este caso le toca el turno a Casa Mollo, que dispone su escenario al aire libre para que los covers se mezclen con la cena y los tragos.

Locos por ellos

Oooootra vez en San Luis, “Q Lokura” reafirma su posicionamiento entre el público de la provincia con otro baile en el Royal Arena, el espacio de la ruta provincia 3, al sur de la ciudad. ¿Será la última del año? Ojalá que no.

La cuarta parte de una historia

La saga Villa Presunción está llamada a remover algunas estanterías teatrales en la provincia. La cuarta entrega se llama “Hermana culebra” y su creador, el inquieto Luis Palacio, convocó para ella a María Lorena Gallardo y Nicolás Sánchez Harriet. El estreno será en el Portal 271 de Villa Mercedes a las 21.30 con entradas a 2.500 pesos.

Remontar el instante

Con una serie de invitados de lujo, el dúo Zabala-Funes presenta su disco “Vuelo azul” en Comuna. Canciones del Valle del Conlara, historias de un momento y las ganas de mostrar una música que debería ser escuchada por todos. A las 21.

Los amigos de Tobías

A los 13 años, Tobías Lucero ya es una realidad del folclore nacional. Para demostrarlo, el joven subirá a su propia peña realizada en Lo de Peky, en Potrero de los Funes, que tendrá invitados especiales como Aurelia Astudillo, “Las Voces de Marca” y “Achalay”, entre otros. La entrada cuesta 1.300 pesos.

En plena crecida

Cada vez más asentada en su carrera musical, Brenda González no se olvida de sus inicios y cada tanto vuelve a los escenarios que la vieron crecer. El casino Golden Palace es uno de ellos y allí hará sus canciones, con entrada gratis, a partir de las 21.

El corazón sobre todo

Dedicado a aquellos que tuvieron alguna vez el corazón roto, “Amar ni a palos” es una charla en la que Analía Belando tratará de contradecir su título. El espectáculo será en All right a partir de las 22, con pañuelos y esperanzas.

La flor de la nostalgia

El centro cultural “La papelería” está de estreno con “El viejo príncipe”, la obra de César Brie, ambientada en un asilo de ancianos donde “El viejo”, cuenta que viene de una estrella donde dejó abandonada una flor. La función será a las 22 con entradas a 3000 pesos en boletería.

SÁBADO

Lo que ella quiere

Aunque no lo quiera, Marilina Bertoldi revolucionó la música argentina con una propuesta cruda, que dice las cosas por su nombre. Nuevamente en la provincia, la cantante apuesta a un set en dúo para repasar sus canciones y seguir enamorando a chicas y chicos. Toca en “Comuna”; a las 22.

Experiencia escénica

Ocho bailarines dirigidos por Javier Melgarejo estrenan una pieza de danza teatro que se suma a la profusa oferta del género en la provincia, especialmente en Merlo. La puesta se llama “Cápsulas” y es la creación de la compañía “Flora”, que la presenta en “La fábrica cultural”, de Merlo, a partir de las 21 con entradas a 2.500 pesos.

Para nada cool

El punk llega a la Casa del poeta en Merlo con la presentación de “No tan geniales”, la banda local conformada por Carlos Teyssedou, Robert Casco y Cristian Garbarino. El show comenzará a las 21 y la entrada cuesta 500 pesos.

La historia y los recuerdos

La segunda función de “El viejo príncipe” llega a “La papelería” con la historia de aquel anciano que recuerda a la flor y habla con personas imaginarias. El elenco está conformado por Gabriel Arias, Alejandro Ochoa y Noelia Castaño. Será a las 22 con entradas en boletería a 3000 pesos.

DOMINGO

Recopilación anual

El espacio “Mandala”, que durante todo el año recibió artistas y alumnos en Villa Mercedes, traslada sus actividades al teatro “El Viejo Mercado” para una demostración de talento, baile y cultura general. La sucesión de shows comenzará a las 20:30.

La militancia correcta

Por primera vez en San Luis y con muchas cosas por contar, “Los militantes del clímax” arriban a Comuna y verán cómo se hacen lugar para que todos entren en el escenario. Los nuevos sonidos de la urbanidad se condensan una banda numerosa con buenas intenciones para un show que comenzará a las 23.

Adiós amigos

El último domingo de noviembre tiene nostalgia por sí mismo, pero se extenderá con la llegada de “Koino Yokan”, que vuelve a San Luis para dejar sus canciones por última vez en el año. Como siempre, los recibe “All right” con su público, sus mesas y su onda rockera.

Letras desde el interior

El tercer encuentro de relatos y cuentos se realizará en la biblioteca popular “El hogar de las palabras”, de Villa de la Quebrada a partir de las 18:30. Músicos, escritores y actores condensarán sus artes en una reunión que promete mucho para pensar y disfrutar.

Una dupla que reversiona

Un concierto en el que con versiones de temas de Spinetta, Yupanqui, García, Ramírez, Gabo Ferro y Félix Luna la sorpresa es total, proponen Verónica Condomí y Matías Betti en La casa del poeta de Merlo. A las 20:30 con entradas a 3.500 pesos.