Agenda deportiva del fin de semana

SÁBADO

Luján defiende el título sudamericano

Esta noche, en el Palacio de los Deportes de Villa Mercedes, Micaela "La Princesita" Luján realizará la primera defensa del título sudamericano supermosca de boxeo ante la experimentada cordobesa Vanesa Taborda. La cartelera comenzará a las 21:30 y contará con la presencia de otros tres representantes de la provincia: Yoselin Poma, Axel Medina y Fernando Caceda.

Regional Amateur - Arranca la 4ª fecha

Huracán de San Luis y Jorge Newbery de Villa Mercedes abrirán hoy (a las 18) la cuarta fecha de la primera ronda del Regional Amateur de fútbol en la capital puntana. Mañana jugarán La Totora vs. Sarmiento (a las 17, Zona 13) y Deportivo La Punta vs. Los Ranqueles (18, Zona 14).

Automovilismo - Corre el Turismo Pista

El autódromo puntano "Rosendo Hernández" disfrutará un nuevo fin de semana a puro vértigo y velocidad, cuando el Turismo Pista San Luis dispute entre hoy y mañana la séptima y octava fecha del campeonato 2023. En ambas jornadas, la actividad se llevará a cabo de 9:10 a 17:15.

DOMINGO

Carrera de colores en el "Pedro Presti"

A partir de las 8, se disputará la cuarta y última fecha del Campeonato Provincial y Regional de Colores con las pruebas de 10K, 5K, atletismo adaptado y para niños. El punto de concentración y partida será en el predio “Pedro Presti”, ubicado en calles 25 de Mayo y Neuquén.

Juegos Parapanamericanos: Winter cierra su participación en Santiago

La villamercedina Arneli Winter, integrante del equipo argentino de ciclismo adaptado, participará a partir de las 8:03 en la prueba de ruta (de 54 kilómetros) de los VII Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, que se despedirán de suelo chileno luego de once días de intensa competencia. Arneli, cuya misión es subirse al podio, correrá en la categoría H3 de la rama femenina.

Fútbol juvenil: Juventud quiere tocar el cielo con las manos

Los pibes de la octava división de Juventud de San Luis se medirán contra los de Quilmes de Buenos Aires en la final nacional del torneo de juveniles que organiza la AFA. El partido se jugará a partir de las 13 en el estadio "Víctor Legrotaglie", de Mendoza (cancha del Club Gimnasia y Esgrima), en una jornada clave que además pondrá en juego los títulos de la cuarta y quinta división.

Para ver por TV

Copa de la Liga Profesional – 14ª fecha TV

18 h Vélez vs. Colón ESPN Premium

18 h Banfield vs. Gimnasia TNT

18 h Unión vs. Tigre TNT Sports

18 h Platense vs. Sarmiento TV Pública

Primera B Metropolitana – Reducido

17 h San Miguel vs. Argentino (Q) TyC Sports Play

Premier League de Inglaterra – 13ª fecha

9:20 h Manchester City vs. Liverpool ESPN/Star+

11:50 h Nottingham Forest vs. Brighton ESPN/Star+

11:50 h Burnley vs. West Ham Star+

11:50 h Luton Town vs. Crystal Palace Star+

11:50 h Newcastle vs. Chelsea Star+

11:50 h Sheffield United vs. Bournemouth Star+

14:20 h Brentford vs. Arsenal ESPN/Star+

Serie A de Italia – 13ª fecha

10:50 h Salernitana vs. Lazio ESPN Extra/Star+

13:50 h Atalanta vs. Napoli ESPN 2/Star+

16:30 h Milan vs. Fiorentina Star+

Bundesliga de Alemania – 12ª fecha

11:20 h Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen ESPN 2/Star+

11:20 h Borussia Dortmund vs. B. Monchengladbach Star+

11:20 h Union Berlin vs. Augsburg Star+

11:20 h Wolfsburg vs. RB Leipzig Star+

14:20 h Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart Star+

16 h Freiburg vs. SV Darmstadt 98 Star+

Liga de España – 14ª fecha

10 h Rayo Vallecano vs. Barcelona Star+

12 h Valencia vs. Celta de Vigo ESPN 3/Star+

14:15 h Getafe vs. Almeria ESPN 3/Star+

16:50 h Atlético Madrid vs. Mallorca ESPN 3/Star+

Liga 1 de Francia – 13ª fecha

12:50 h Clermont vs. Lens Star+

16:50 h Strasbourg vs. Olympique Marseille Star+

Liga Nacional de Básquet

12:10 h Instituto vs. Gimnasia Básquet Pass

21 h Riachuelo vs. Argentino Básquet Pass

Liga de Básquet de España

14 h Obradoiro vs. Granada Star+

14 h Zunder Palencia vs. Valencia Basket Star+

16:45 h Murcia vs. Joventud Badalona Star+

16:45 h Bilbao Basket vs. Unicaja Star+

Fórmula 1 – Gran Premio de Abu Dhabi

10:30 h Clasificación Star+

MotoGP – Gran Premio de Valencia

10:35 h Sprint Race Star+