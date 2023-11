Buscan regularizar el uso de una de las canchas del Fomento Las Mirandas

La comisión vecinal normalizadora del Fomento Las Mirandas, que rige desde septiembre de 2022, busca regularizar el estado actual del lugar. No solo para continuar con los arreglos de la infraestructura, sino también para poner en regla la documentación.

Mónica Fernández, delegada de la asociación, le comentó a El Diario que como parte del proceso de ordenamiento quieren que los integrantes del Club de Bochas Las Mirandas, una institución que tiene personería jurídica propia, sea socia y parte de la vecinal; sin embargo, hasta el momento no llegaron a un acuerdo con sus directivos.

En una primera instancia, los involucrados pertenecían a una subcomisión de la anterior administración que quedó acéfala, por eso no tiene validez ni vigencia en la actual. “Cada subcomisión llega a su fin cuando la gestión que la establece termina”, explicó Fernández y agregó que tuvieron que constituirse como club para poder seguir con sus actividades deportivas dentro del predio.

A través de notas, la comisión les solicitó una copia de llaves del espacio al que solo ellos tenían acceso, la documentación vigente y copia del estatuto para realizar un convenio, pero no obtuvieron respuestas.

Reparación en el predio: en junio de este año finalizaron la reparación de la histórica cancha de bochas. Arreglaron los techos y la humedad de las paredes, e impermeabilizaron las cubiertas de chapas del edificio.

La delegada remarcó la importancia de poder gestionar los fondos que recaudan a través del alquiler de las canchas, porque expresó que es un organismo que no está en condiciones para administrarlos. Además, dijo que pertenece al patrimonio del fomento y, por consecuencia, la misma vecinal debe encargarse.

“Como única responsable civil, considero muy relevante poder normalizar la situación de esas personas en el Fomento, porque no puedo responder por ellas sin tener siquiera sus datos”, expresó la mujer.

En las últimas semanas, integrantes de la subcomisión solicitaron la impugnación de la asamblea realizada a fines de octubre, con el principal motivo de no haber sido notificados para la reunión. Por eso, la referente comentó que hoy emitirán un comunicado en el que responderán con las explicaciones correspondientes.

“Ellos dicen ser socios históricos de la institución, pero en el estatuto no existe esa figura. Entonces solo fueron avisados los que sí lo son. Además, no es necesario notificar a los que no sean participantes activos de la vecinal”, manifestó la encargada y añadió: “Nosotros siempre estuvimos dispuestos para un acuerdo; no queremos cerrar la cancha, solo regularizar su uso”.

El espacio ubicado entre las calles Montevideo, Coronel Iseas y Paunero poco a poco recupera su actividad y vuelve a tener el interés y la preocupación de las personas de la zona. En la actualidad, la comisión cuenta con alrededor de cuarenta y tres integrantes, y trabaja a diario para poder sumar nuevos socios.

