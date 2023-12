Juan Peñaloza, distinguido a nivel nacional por su promedio

Juan Peñaloza es egresado de la carrera de Ingeniería en Electrónica de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y será distinguido este viernes por la Academia Nacional de Ingeniería (ANI) como mejor promedio con el premio “Ingeniero Isidoro Marín”. El joven impulsa a las personas a animarse a estudiar y concretar sus objetivos, y continúa formándose como profesional.

“Estas carreras a veces imponen miedo por tanta matemática, pero siempre digo que la clave es pensar que se puede. Una de las claves más importantes es la perseverancia, más que la inteligencia, porque finalmente todo termina saliendo bien”, opinó Juan, de 26 años.

En su colación, que fue en junio, ya recibió un diploma de honor y hace unos días lo sorprendió la notificación que le hicieron por medio de la casa de estudios desde la ANI, para destacarlo como uno de los egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería de todas las universidades argentinas.

“No es algo que haya esperado. La verdad es que me sorprendió la noticia y me agradó mucho, al igual que a mi entorno”, indicó con alegría.

Peñaloza es oriundo de Villa Mercedes y terminó sus estudios secundarios en la Escuela Técnica N° 15 “Ingeniero Agustín Mercau”. Antes de finalizar el colegio ya sabía que iba a estudiar algo relacionado con la electrónica y de acuerdo a sus posibilidades pudo inscribirse en la carrera, que está en la ciudad.

El joven obtuvo este año la mejor calificación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias.

Su esfuerzo dio resultados: actualmente trabaja en el Laboratorio de Control Automático de la UNSL y continúa formándose en un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

“Soy becario del Conicet y estoy desarrollando tareas referidas a la conexión de fuentes de energía renovable con la red, garantizando la máxima función y la mayor eficiencia posible”, explicó. Agregó que en su futuro le interesaría dedicarse a la investigación y que no descarta incursionar en la programación.

El joven remarcó la importancia de ser perseverante y no desmotivarse si las cosas no salen rápido o de manera sencilla, ya que en el medio de su cursado tuvo que pasar por el pico de la pandemia y se retrasó en sus prácticas.

“Hay que animarse e intentar porque se pueden obtener buenos resultados, así que voy a seguir estudiando para mejorar como profesional”, sostuvo.

Por último, agregó: “Mi familia, mis amigos y conocidos me felicitaron por esta distinción que me darán en Buenos Aires y me dijeron que estaban orgullosos de lo que logré”.