Aprobaron la emergencia económica, de transporte y la hídrica

Fue una mañana caliente en el Concejo Deliberante, donde el Legislativo de San Luis aprobó, este viernes, la emergencia económica, de transporte y la hídrica. Así lo había solicitado el intendente, Gastón Hissa, que responde al poggismo.

El bloque del PJ solo acompañó la emergencía hídrica, en tanto los ediles se levantaron cuando se estaba por votar la económica y la de transporte. Los ediles se fueron de la sala porque consideraron que no hubo dialogo con el oficialismo y quisieron incluir modificaciones para garantizar el puesto laboral de los empleados. Desde la oposición legislativa municipal señalaron que el dialogo con el poggismo antes de la sesión apenas duró cuatro minutos.

“Votamos el tratamiento sobre tablas de la emergencia económica y la de transporte pero no lo acompañamos, por eso no se puede tratar más. Ahí terminó la sesión porque no hay más temas para debatir pero el poggismo pidió un cuarto intermedio. Al volver, trataron de nuevo esas emergencias de manera ilegal porque ya habían sido tratados, no se puede tratar dos veces. Lo aprobaron solamente ellos, nosotros nos fuimos del recinto. Lo que se aprobó fue de una nulidad absoluta e insanable”, detalló el edil del PJ, Juan Martín Divizia, en una sesión candente.

Esta nueva realidad que atraviesa el país, resonó en los empleados municipales también. Representantes del gremio ATE se manifestaron en contra de las medidas difundidas anoche por el gobernador Claudio Poggi y por las recientes aptitudes económicas a nivel país, bajo el mando del presidente, Javier Milei.

Noemí Domínguez, que tenía una pechera verde del gremio, fue una de las voces reclamantes. La trabajadora pidió certezas de cómo será el pago de los sueldos por parte de Hissa, sobre todo tras el anuncio de la disolución del tratado de La Toma, que equiparaba los sueldos con la administración provincial con un piso de 300 mil pesos.

Por ejemplo, una preocupada empleada municipal remarcó que estando en la categoría F, cobraría 160 mil pesos. Si se da el pago en dos veces, como en la administración pública provincial, cobraría apenas 80 mil pesos en un solo pago.