Investigan a un hombre por un accidente fatal en la capital

La investigación por un accidente fatal ocurrido en la madrugada de este sábado en pleno centro puntano dio un giro. Horas después del hecho, que ocurrió cerca de las 4:30 en la esquina de 25 de Mayo y Caseros, un hombre mayor se presentó ante la Policía para poner en conocimiento que tuvo participación en el suceso, por lo que una fiscalía ordenó varias medidas.

La víctima fue un hombre de unos 35 años; su acompañante, una mujer, está en grave estado en el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Una fuente de Accidentología Vial comentó que los motociclistas circulaban, sin casco protector, por la calle Caseros (de norte a sur) en una moto Honda 250. Las pericias hacen suponer que lo hacían a una velocidad considerable y, tras un aparente roce, el vehículo se fue contra la ochava suroeste y la cabeza del conductor dio de lleno contra una columna metálica de alumbrado. El golpe se cobró su vida en el acto, mientras que su acompañante sufrió fracturas múltiples y un traumatismo de cráneo.

Cerca del mediodía, la joven iba a ser ingresada a quirófano, comentó el informante.

Los primeros efectivos policiales en llegar solo hallaron a la pareja y a algunas personas que se habían reunido para auxiliarlos. Las primeras pericias y mediciones no daban cuenta de la participación de otra persona, pero un detalle les llamó la atención: en el pedalín del acompañante, del lado izquierdo, hallaron un pequeño trozo de plástico de color rojo. No obstante, el análisis de las cámaras de seguridad cercanas no daba cuenta de la circulación de un vehículo tal.

Pero algunas horas después del hecho, mientras Accidentología Vial aún trabajaba en la escena, un hombre mayor, de unos 70 años, se presentó junto a un abogado en la seccional para admitir que había estado en el hecho. Según sus primeros dichos ante las autoridades, conducía un Fiat Cronos rojo por 25 de Mayo al oeste cuando, al llegar a la esquina, se asustó por la velocidad de la moto y habría realizado una maniobra que hizo que la Honda se saliera de control.

También adujo que sufrió una fuerte crisis de nervios y descompensación al ver el cruento estado en el que quedó la víctima, y que se marchó.

Por orden del fiscal de turno le fue practicado un alcohotest, que dio negativo, y también secuestrado su auto para posteriores pericias. Luego de tomarle declaración informativa quedó libre.

