Riquelme, nuevo presidente: nace otro Román-ce con Boca

Como en el 2000 en Japón ante el Real Madrid, Juan Román Riquelme se puso el equipo al hombro, pero esta vez desde otro lado: en Tokio fue como jugador, ahora como dirigente. Le ganó la pulseada a la oposición que llevó a Mauricio Macri como candidato a vice y fue por amplio margen. Al cierre de esta edición, Román sacaba una diferencia de 30 puntos y, de esta manera, se transformaba en presidente del club de sus amores.

Los socios aprobaron el proyecto de Román, de "La Bombonera" no se toca, de que el club tenga más disciplinas y que la institución sea de los socios. A todo eso apuntó la campaña del 10, que por más que pasen los años siempre será el 10.

Desde muy temprano, este domingo, se veía que no habría sorpresas. Es cierto, Riquelme exageró con el 95 a 5, pero en el boca a boca se iba viendo una clara diferencia para el oficialismo. Y eso se hizo más notorio cuando el candidato a vice por la oposición —Macri— no fue a votar y prefirió estar en el Mundial de Clubes como representante de la FIFA.

La expectativa iba creciendo minuto a minuto. La ansiedad fue muy grande, no solo por emitir el voto, sino por tener la enorme posibilidad de pisar el césped de "La Bombonera". Por eso fue una elección histórica, con 43.367 votantes, algo que quedará por y para siempre en el recuerdo de los "xeneizes".

Ni el temporal del día anterior asustó a los socios. Lo mismo madrugaron. Otros postergaron el almuerzo del mediodía con la familia. Era una linda chance para hacerse sentir y qué mejor que con el voto.

Había dos listas totalmente opuestas. Riquelme-Ameal apostando a las raíces de Boca. Ibarra-Macri intentando dar un volantazo grande, que no sedujo para nada a los socios.

Las horas fueron corriendo y cada vez eran más largas las filas. Nadie quería perderse la oportunidad de expresarse, por un lado o por otro, pero expresarse. Hasta el presidente Javier Milei fue a votar. Martín Palermo, el DT que quería la oposición si ganaba, también se hizo presente y se llevó muchas muestras de cariño. Del otro lado vino y cruzó el charco el "Manteca" Martínez, pero esta vez no fue para colgarse del alambrado y festejar un gol, ahora vino a poner su sufragio. Se lo vio a Ángel Clemente Rojas, quien no quiso "gambetear" el día, y con parte de su familia también vino a hacerse sentir.

El 17 de diciembre no será un día más para los hinchas de Boca, será siempre recordado como el día en que Juan Román Riquelme fue elegido presidente. Aquel pibe de Don Torcuato que hacía maravillas en cualquier campito, que se divertía jugando a la pelota, que después llevó esa magia a diversos estadios, un 17 de diciembre se convertía en presidente de Boca. Y no fue una elección más, porque frente a frente estaban el máximo ídolo y el dirigente que más títulos internacionales le dio al club, pero la gente no dudó y optó por Román, que sin necesidad de hacer el "Topo Gigio" le ganó una vez más la pulseada a Macri, quien vivió esta derrota a la distancia, desde Arabia Saudita.

