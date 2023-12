Artesanos harán una feria de cinco días para los regalos de Navidad

Faltan pocos días para celebrar Nochebuena, por eso unos cuarenta artesanos locales adaptarán los precios de sus productos a la crisis económica y realizarán una feria para que los vecinos elijan los regalos de Navidad. También habrá espectáculos y un DJ en vivo. Estarán desde mañana hasta el domingo.

Las inscripciones para los que deseen tener un puesto de venta cierran hoy a la noche. El único requisito es estar registrado en el Almacén de Artesanías; quienes no lo estén y quieran participar pueden hacer la gestión hasta hoy.

“Extendimos la cantidad de días porque el clima no nos ha estado acompañando mucho, entonces queremos que sean cinco porque si hay que suspender, al menos nos quedan algunas de las jornadas para vender”, expresó Carolina Ortiz, parte de la Comisión de Artesanos de Villa Mercedes.

El objetivo del paseo de compras es que las personas se lleven algo fabricado a mano para regalar en las Fiestas y, de esa manera, también fomentar más la economía local. “Como somos nuestros propios productores de lo que vendemos, tenemos precios un poco más bajos que los importados”, dijo Ortiz.

Añadió que, si bien tuvieron que aumentar los valores debido a la gran suba que tuvo la materia prima que precisan, trataron de crear regalos de menor tamaño o con elementos reciclados para generar el menor costo posible y ofrecer productos accesibles.

“Lo que tiene la producción propia es que podés evaluar la manera de economizar la artesanía para no aumentarla tanto. Igualmente, hay artículos como el vitrofusión que se hacen con pigmentos cotizados en dólares y no hay otra cosa que los reemplace. Por eso, la encargada de fabricarlos optó por ofrecer productos de menor tamaño y así poder sostener los aumentos”, expresó la referente. También ejemplificó con la lana, que aumenta por semana y las tejedoras recurrieron a prendas y objetos más chicos que los habituales.

Mañana y pasado estarán desde las 17 hasta las 23 y habrá un show de DJ Nico; el viernes y el sábado comenzarán a las 10 y terminarán a las 23 y, además de la música, ofrecerán un desfile de moda y espectáculos en vivo. También habrá una exposición de autos y motos antiguas. Por último, el domingo tendrán un horario especial de 9 a 18.

Ortiz comentó que, desde que comenzó la temporada alta en octubre, notaron una gran baja en las ventas. Además, remarcó que al no ser elementos de primera necesidad como la comida, la gente deja de comprar para priorizar lo más necesario.

“No es que no se vende, pero ya no vienen a buscar lo caro, sino lo que esté con un valor más económico. Eso trae como consecuencia que tengamos un menor ingreso, porque dependemos de la cantidad que vendamos, no tenemos un sueldo fijo”, manifestó, y añadió que de todos modos tienen esperanzas de tener buenos resultados en los próximos días de feria.

