Un mercedino ayudará a batir un récord de buceo

El instructor de buceo Luciano Leonte se prepara para acompañar a Leo Morales, referente mundial de la disciplina en la modalidad adaptada, que planea romper su tercer récord Guinness en México.

Morales es un atleta mexicano que perdió la pierna derecha producto de una enfermedad y, aunque por el momento no está definida la fecha, planea unir los cenotes, una especie de cuevas o depresiones geológicas que se encuentran en su país, por debajo del agua que los cubre. “Me invitó a participar y ser parte de su equipo, que no es poca cosa, porque es necesario ser buzo de cueva. Yo hoy por hoy no lo soy, pero me estoy preparando y estoy terminando el de montaje lateral, que así se llama la modalidad que te instruye para llevar dos tanques de aire, que permiten permanecer más tiempo bajo la superficie”, explicó el villamercedino.

Leonte tiene 39 años y practica la actividad desde los 17. Contó que uno de los patrocinadores de la aventura, que será en Playa del Carmen, en la zona de Yucatán, es el canal National Geographic. “El tiempo estipulado es de entre nueve y diez horas de buceo. Es algo que nunca nadie ha hecho, que requiere una preparación física diferente y mucho trabajo mental para poder llegar a cumplir con tanto tiempo en un lugar encerrado, algo que de ninguna manera podría hacer alguien con claustrofobia, por ejemplo”, dijo.

El tiempo estipulado es de entre nueve y diez horas de buceo. Es algo que nunca nadie ha hecho. Luciano Leonte

El villamercedino formará parte de un grupo de entre veinte y treinta personas de diferentes países del mundo que brindarán asistencia al mexicano durante todo el trayecto en el que no podrá salir del agua. También habrá un conjunto de médicos y otros profesionales que lo cuidarán de cualquier situación riesgosa que pueda suceder.

"Ahora, dentro de poco, ya comienzo con mi preparación física y también con un psicólogo que pueda prepararme para este reto", expresó Leonte, y mencionó que el vínculo con Morales nació gracias a que él organiza los congresos internacionales de la disciplina en Argentina. "Me puse en contacto hace como dos años y lo trajimos dos veces seguidas a Córdoba. Pudimos hacer una amistad con él, que incluso me vio bucear el año pasado en México, y ahí me dijo que estaba en condiciones de poder acompañarlo, que sería un honor para él, y me invitó".

El deportista describió que la sensación de estar dentro de la cueva sumergido es una experiencia única, ya que la visibilidad es de entre sesenta y ochenta metros.

"Es como si no hubiera agua, la temperatura en los cenotes es de unos 28 grados, súper agradable; encontrás agua dulce y salada junta, que por ahí se torna difuso. Si no estás acostumbrado y vas por lugares muy estrechos, te da una sensación de encierro", explicó Luciano.

Redacción / NTV