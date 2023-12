Un productor puntano sufrió el robo y faena de tres animales en su campo

Horacio De Battista tuvo, este viernes, un amanecer oscuro. Un conocido que conducía por la autopista de las Serranías Puntanas le avisó al productor ganadero que vio restos de animales al pasar frente a su campo, en el kilómetro 764, poco antes del peaje La Cumbre.

Rápidamente fue hasta la propiedad y encontró que le habían robado vacunos, luego de faenarlos a la vera de la ruta. “De dos dejaron la cabeza, panza y patas. Y al tercero no lo alcanzaron a despostar, lo encontré muerto. Por ahora estimo una pérdida de $2 millones, espero que no sea mayor el daño cuando entre al fondo”, dijo De Battista.

Alrededor de las 8, el productor llegó, observó las cadenas del candado de la tranquera rotas y los restos vacunos. “Inmediatamente avisé a la Comisaría 5ª, que tiene jurisdicción. Tardaron un ratito pero vinieron en un auto particular. Ahora me dicen que aún no puedo ingresar porque hay que esperar que llegue otra división de la Policía, con perros, para hacer las pericias porque hay huellas”, contó -con ansiedad- pasadas las 9:30.

De Battista deduce que los ladrones ingresaron al campo con un vehículo y “por alguna razón” no pudieron cargar el tercer vacuno.

A uno lo mataron, pero no lo llevaron. Foto: Gentileza.

“Son animales grandes, en buen estado de gordura. Es una vergüenza, todo ocurrió pegado a la ruta que está iluminada y no es el primer caso. ¿Dónde estaba la Policía Rural?”, se preguntó.

Con la impotencia de quien trabaja a diario para el desarrollo, el productor puntano resaltó: “Alguien se va a tener que hacer cargo de alguna manera. El Gobernador, la ministra de Seguridad. Quiero difundir lo ocurrido porque ya me cansó todo. Es un esfuerzo de todos los días que en un ratito se va”.

Rogaba no hallar más daños ni pérdidas cuando le permitieran ingresar al fondo de la propiedad.