La música, el teatro, la danza y el humor son parte de la movida de esta semana

♦ Los destacado

► VIERNES

• Una voz que vuelve

Después de sorprender con su voz y su carisma al público del casino la semana pasada, Osva Valdez vuelve al escenario en el que se sintió cómodo y aplaudido. El cantante animará la noche del casino New York, de Rivadavia y Pedernera, a partir de las 22 con entrada gratis.

• Niebla rosada

"Los Tabaleros" supieron darle un giro al folclore muy interesante y lo presentarán en Comuna cuando toquen las canciones de siempre más las que conforman "Caramelos de Felicidad". El concierto del año será a las 21 y las entradas se consiguen por Comuna Tickets a 5.000 pesos.

♦ Para seguir disfrutando

► MIÉRCOLES

• La suerte está echada

La semana corta se hace más corta con el rock de “Viejo Azar”, la banda que vuelve a All Right para mostrar canciones movidas que despiertan algo en el interior de quien escucha. A partir de las 22, gratis en el bar de la Illia.

• Entre tantas obras

Mientras las artistas del grupo "CIMA" muestran sus trabajos en "Encuentro de dos mundos", el DJ Vermelho musicaliza la noche en Casa Mollo con las mejores canciones para distenderse entre amigos. Las consolas comienzan a tirar magia a partir de las 19.

► JUEVES

• Ellas, tan majas

María Jesús Bustamante, Mariana del Pípolo, Yanina Carranza y Romina Tinelli cierran el año con una gala de flamenco que tiene todo el colorido de la danza española. Las bailaoras estarán en la taberna La Proa a partir de las 22:30. Las entradas cuestan 1.500 pesos.

• Amores locos

Otra visita del romántico empedernido del cuarteto cordobés hace bailar a la que parece es una de sus ciudades favoritas. “El Loco” Amato vuelve a Villa Mercedes para contar sus historias que no pierden vigencia. El show será en el complejo Aubert, de Eleodoro Lobos y Pueyrredón.

• Un grito de triunfo

Quienes despiden el año a pura euforia son los bailarines del ballet "Grito de mi Tierra" de Merlo, que estarán sobre el escenario del teatro Amigxs de Merlo para mostrar lo aprendido en una gala a puro folclore. Comenzará a las 20:30 con entradas a mil pesos.

• Lo que depara el 2024

Una noche mágica en la ciudad de San Luis propone Casa Mollo con varias actividades relacionadas a lo esotérico. Los DJs Nahuel Suárez y RYO les ponen música a las runas, la lectura de tarot y las cartas astrales que se proponen en la tarde-noche.

• Uno de dos

No es habitual que una banda local haga dos fechas seguidas en el mismo local, un día tras otro. “El Rito”, una banda que homenajea a “Soda Stereo”, rompe con esa lógica y abre su doblete en el preferiado. El show será en All Right con los éxitos del inolvidable trío.

► VIERNES

• Conocedores natos

El Boliche Don Miranda recibe a Nano Rodríguez que compartirá escenario con Ernesto Villavicencio y sus guitarras. La música tradicional se vuelve un lujo en la esquina más importante de Villa Mercedes. El concierto comienza a las 22 con reservas al 2657308872.

• No vale mirar

La propuesta de "Rueca Trío" es la de tocar sin que nadie los vea, y les funciona. Por eso lo vuelven a realizar en Casa Wicca con un nuevo concierto a ciegas que comenzará a las 22. Las anticipadas se pueden comprar al 2665017980.

•Me verás volver

La segunda presentación de “El rito”, la banda homenaje a “Soda Stereo”, tiene en “All right” un sabor de despedida, pero lo cierto es que el grupo siempre vuelve donde es bien tratado. Así que será cuestión de esperar. Por lo pronto, el show es a las 22.

• Llegando los monos

Habituados a hacer sus covers de rock nacional, “4 Monos” suma fuerza y recitales de fin de semana. En este caso estarán en “Casa Mollo” para un show que se mezclará con la buena comida y los ricos tragos del lugar ubicado en Rivadavia casi Pedernera. Cierra la noche el DJ Agus Chirino.

• Amor y libertad

Una de las obras teatrales más jugadas de las que se presentaron en la provincia tiene su función despedida en el TEA, de 9 de Julio 1431, a partir de las 21 y con entrada al sobre. “Amores libres”, con dirección de “Keko” Barrios y un nutrido elenco puntano que se muestra tal cual es, dice adiós.

► SÁBADO

• Dulce diciembre

Marisol y su simpatía que conquista a los apostadores, llega al casino New York en un nuevo concierto que compartirá con la alegría que la caracteriza. Quienes deseen disfrutar su repertorio la encontrarán a partir de la medianoche. La entrada es gratuita.

• Una fecha especial

Dúo femenino que repasa éxitos de todas las épocas y de todas las latitudes, “Notan cuerdas” exhibe sus melodías y esperan los aplausos de un público que palpita el fin de año. Una reunión para que la ciudad cante y baile.

• Necesidades fisiológicas

Una banda que avisa no traiciona. Y “Corre que te pi$ho” avisa que toca en “Comuna” para cerrar el año y para reabrir el espacio gastronómico que el complejo del sur de la ciudad tiene al aire libre. El show comienza a las 22 pero se puede ir un rato antes a comer algo.

• La canción del verano

Como la semana pasada, Pablo del Fuego se sube al escenario de “Casa Mollo” con su glamour y sus temas calientes para que diciembre se parezca más a diciembre. Anteojos oscuros, movimientos sensuales y todo lo que se necesita para subir la temperatura.

• Como sale el agua

Canciones suaves y poesía viva proponen Debora Villalva -vocalista de “Coquena”- y Jorge “Puchi” García Petrino, poeta de las sierras, con “La vertiente”. Ambos bajan del Valle del Conlara para hacer una parada en “Al pan pan”, el espacio de El Trapiche que espera a las 21 con choripán, opción veggie y las canciones. Dos mil pesos la anticipada, dos mil pesos el menú.

• Humor y amor

Cuando el cuerpo pide risas, el mendocino “Keko” Barrios y su show “Humor de besos” está dispuesto a darlo. El espectáculo tiene en caad función una invitada distinta que ayuda a que la alegría se contagie y se propague en “Majabarata”, un centro cultural de Los Paraísos 1611, de Potrero de los Funes.

• Nacer y cantar

Pablo Jaime y Caterina Felizzola siembran, cuidan y cosechan su show “Para las plantas”, presentado como un concierto acústico de melodías compartidas. La dupla se reunirá en Escenativa Teatro, de calle El rebenque, en Merlo a partir de las 21 con promesas de puntualidad.

• Desde tempranito

Con Elio on acid y Ro Muñoz tras las bandejas, “Casa Wicca” emprende desde temprano una tarde que se presume especial. A partir de las 19 y con entradas a mil pesos, el sitio cultural de Belgrano 445 abre sus puertas al sol.

• Apuesta por la música

Para que el ritmo y la alegría no decaigan, el casino New York propone una noche en la que además de los juegos y las apuestas, “Marisol” entrega sus canciones de todos los tiempos. El show comienza a las 22 y se puede disfrutar gratis en la sala de juegos.

• Para empezar el mes

Por segundo fin de semana consecutivo, “Sin saldo” toma la peña de “Lo de Peky”, en Potrero de los Funes, y la convierte en una celebración propia que parte de un calendario muy movido que tiene el quinteto en el último mes del año. El show comenzará a las 22, con cocina criolla y todo.

► DOMINGO

• Los ruidos en la noche

El heavy de “Plan 4” viene dispuesto a hacer ruido en una noche de reencuentro en “Las palmeras”, el salón de la avenida España 535. Además del grupo bonaerense tocará, como previa, “Plantera”, un set homenaje que hacen en la gira. El show está previsto para las 22 y las entradas cuestan 3 mil pesos.