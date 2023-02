La página dos de El Diario de la República del jueves 9 de febrero nos impacta con un título que conmueve, y superado el impacto duele: “Una de cada tres escuelas en el mundo no tiene agua potable”. La información surge del documento de la Unesco sobre salud y nutrición escolar titulado “Listo para aprender y prosperar: salud en la escuela y nutrición en el mundo”. En concreto: setenta y tres millones de los niños más marginados no reciben alimentación escolar, lo que disminuye su capacidad para sacar provecho de la educación; cada año, más de doscientos cuarenta y seis millones de alumnos son víctimas de la violencia en la escuela y sus alrededores; una de cada tres escuelas carece de agua potable básica y de instalaciones sanitarias adecuadas.



Además, casi la mitad de las escuelas carece de instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón. Los niños de países con

bajos ingresos tienen menos probabilidades de asistir a las escuelas que ofrecen esos servicios básicos y la cobertura es más débil en África subsahariana y en el Pacífico. La falta de infraestructura impide ofrecer un entorno seguro que proteja contra la COVID-19, parásitos, enfermedades respiratorias y la diarrea. El impacto es fuerte en la desnutrición infantil, ya que no hay agua potable para cocinarles alimentos a los alumnos.



Para no caer del todo en el pesimismo, existen algunos paliativos destacables: nueve de cada diez países del mundo invierten en programas escolares de salud y nutrición; más de cien países cuentan con programas de vacunación escolar; uno de cada dos niños de primaria recibe comidas escolares. El informe muestra que los niños y adolescentes sanos, bien alimentados y felices aprenden mejor y tienen más probabilidades de llevar una vida sana y plena. Por ejemplo, los alumnos tienen un 50% menos de probabilidades de faltar a la escuela cuando el entorno de aprendizaje está libre de violencia; el ausentismo se reduce en los países de bajo ingreso cuando se promueve el lavado de las manos, en particular cuando las niñas tienen mejor acceso al agua, al saneamiento y a la higiene durante sus períodos menstruales, y las tasas de matriculación aumentan cuando se proporcionan comidas escolares a los alumnos.



Pese a todas las crisis y las dificultades que impone el contexto, las escuelas pueden fomentar la salud física y mental y el bienestar de muchas maneras. Esto empieza por incluir la salud y el bienestar en los planes de estudio, proporcionar comidas escolares nutritivas y garantizar el acceso a los servicios sanitarios. También, significa garantizar que los entornos escolares estén libres de violencia y propicien la buena salud, la nutrición, el de-

sarrollo y el aprendizaje.



En particular en la Argentina todo esto no es nada sencillo. La escuela acarrea múltiples dificultades, y esta realidad le impone otros compromisos y otras necesidades que no siempre está en condiciones de satisfacer. Lo importante es tener en claro que estas dificultades son gravitantes a la hora de enseñar y aprender.



No se puede hacer una abstracción de estas cuestiones y creer que la escuela es un oasis impermeable a la realidad imperante. La escuela no puede hacerse cargo de la comida, la limpieza y la nutrición. Sin embargo, queda claro que son factores decisivos para que los alumnos aumenten su capacidad de realizarse, de aprender y de alcanzar su desarrollo personal. Se podrá argumentar que muchos alumnos con todas estas dificultades superadas no alcancen buenos niveles de instrucción. Puede que sean condiciones necesarias, aunque no suficientes. Pero son un punto de

partida formidable para hombres y mujeres con otra calidad de vida y posibilidades ciertas de crecimiento y de inserción. Son pilares de sociedades mejores y mucho más equitativas.