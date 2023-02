Docentes universitarios no descartan ir a paro por reclamo salarial

El comienzo de clases para los estudiantes universitarios está en suspenso. Y es que ADU San Luis, uno de los gremios con representación entre la docencia universitaria en la provincia, participó de un plenario de la federación a la que pertenece, Conadu Histórica, y allí las asociaciones de base de 27 universidades nacionales marcaron que, de no actualizar los salarios, para no perder ante la inflación, irán a paro en el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 13 de marzo.

"Se ratificó la declaración publicada hace unos días por la mesa ejecutiva, donde se expresaba la preocupación que tenemos en relación al atraso que hemos tenido en nuestros haberes comparado con los incrementos de precios que ha habido durante 2022 y 2023", dijo el secretario general de ADU San Luis, Diego Costa.

"Hemos tenido un salario que durante todos los meses de 2022 tuvo sus actualizaciones periódicas que porcentualmente quedaron por debajo de los aumentos de precios. El acumulado de todas esas diferencias equivale a prácticamente un mes de salario perdido en el año", aseguró el gremialista.

En este sentido, los docentes proponen para la negociación paritaria una compensación por esta pérdida de poder adquisitivo, además de una actualización inicial de entre un 25 y un 30 por ciento, dado el índice inflacionario que arrojó enero y las previsiones para febrero.

El próximo congreso de la federación será el 10 de marzo. "Previendo que el inicio de clases en la mayoría de las universidades está pautado para el día 13, si para esa fecha del congreso no tenemos respuesta a nuestros reclamos, se dará inicio a un plan de medidas de acción que comenzaría inmediatamente en esa semana", adelantó.

El gobierno nacional aún no ha constituido la paritaria, a pesar de que en febrero estaba estipulada una cláusula de revisión. "La inflación de enero a diciembre fue de 94,75% y nosotros durante el período de marzo a diciembre del año pasado solo tuvimos 86% de aumento. Ahora llegan tres cuotas, una del 8% que va a llegar a compensar tres meses después ese índice inflacionario", detalló.

Otros reclamos vigentes son la actualización del nomenclador universitario, que establece las categorías. "Tenemos el salario del auxiliar de primera muy deteriorado. Todavía se le aplica una garantía salarial, un monto fijo que se agrega para que el valor que cobre no sea tan bajo. Es un salario que está por debajo del índice de pobreza", indicó.

Además, critican el impuesto a las ganancias. "También nos distorsiona la escala, pero en este caso por arriba, porque nos está achatando la pirámide de salarios que deberíamos tener en función de las distintas categorías de cargos que tenemos en las facultades", agregó.

Todo este panorama, no contribuiría a un inicio de clases habitual. "Hasta el momento no ha habido ninguna señal por parte del gobierno de poder resolver esta pérdida de poder adquisitivo que tuvimos el año pasado y a comenzar a discutir en un panorama donde no terminemos perdiendo nuevamente con la inflación como pasó en algunas oportunidades", remarcó.

