Tonadas instagrameables

Amante de los caballos y las noches de serenata en el medio del campo, cuando el único sonido que se escucha es el murmullo de los árboles y las guitarras, Marlene Bustos se crio en una zona rural, a 60 kilómetros de la ciudad de San Luis. Con la mirada observadora y el oído atento, la chica se convirtió en una amante empedernida del folclore cuyano. Las tonadas no pueden faltar en su día a día y el cogollo que comparte con sus pares le abrió varias puertas que hoy disfruta traspasar.

La joven de 26 años canta desde los ocho; sin embargo, hace poco logró que su talento sea escuchado en otro contexto que no sea solo el patio de su casa. Conoció a Julián Manrique, cantante de Los Manyines de Cuyo, y desde entonces acompaña al grupo en algunas de las presentaciones como una invitada de lujo.

Bautizada como la "influencer del folclore", Marlene cuenta con 105 mil seguidores en su cuenta de Instagram y cinco mil en Facebook, donde sube fotos propias y videos, y presume de sus caballos.

Este jueves será la banda de Manrique la que acompañe a Marlene en su primer recital como solista, a las 22 en All Right. Bustos estará sobre el escenario con un repertorio de canciones conocidas del folclore y Los Manyines oficiará como grupo invitado.

"Son grandes amigos que me regaló la vida. Hace dos años conocí a Julián, cuando lo vi tocar en un bar de La Punta junto con Miguel Orozco. Me invitaron a cantar con ellos y no paramos de compartir escenario. Fue como si el destino me dijera 'esta es tu oportunidad, seguí con lo que te gusta'", contó la artista con emoción.

Su familia siempre quiso que cantara de niña, pero a Marlene le ganaba la vergüenza. Al conocer a Los Manyines de Cuyo, la joven comenzó a soltar su confianza y ahora disfruta cada momento arriba del escenario. "Al principio me pongo nerviosa. Luego veo cómo el público recepciona lo que le brindo y empiezo a disfrutar con más tranquilidad", aseguró.

Para la actuación de hoy, Bustos preparó un repertorio folclórico en el que las tonadas y las zambas serán los géneros predilectos, porque acompañaron a la artista durante su vida en diferentes momentos.

"Existen muchas zambas con letras muy bonitas que llegan al corazón. Deseo que la gente sienta la misma emoción que me genera cuando la canto. También habrá chacareras y gatos conocidos por todos para que me acompañen con sus voces", expresó la artista, quien quiere llegar a caballo al bar para terminar de darle un ambiente campero a lo que le espera en la ciudad.