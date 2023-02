El show siempre continúa

La ovación con la que un público exultante despidió a Hernán Piquín tras la función de “El show debe continuar”, el espectáculo que tributa la vida, la obra y la música de Freddie Mercury, demostró el respeto que el bailarín se ganó tras años de carrera. El viernes a la noche, el Cine Teatro San Luis recibió a la estrella y a un ballet de diez integrantes que armaron una obra de más de una hora de duración.

El genio de Mercury, su estupendo cancionero, su derrotero personal y su mácula de rey del rock fueron representados por Piquín en un recorrido por la vida del líder de “Queen” al ritmo de sus temas más conocidos y algunos de su catálogo escondido. Con certeras coreografías que llevaron al espectador a un mundo a veces marginal y a veces glamoroso (un punto destacado fue el ingreso del ballet en “Una especie de magia”), el show mostró cuadros distintos a los presentados en un espectáculo con el mismo nombre que el bailarín trajo a San Luis años atrás.

Con el mismo respeto que homenajeó también a Los Beatles, Piquín llevó su admiración por Mercury al baile y se valió del profundo conocimiento de su obra para armar un show que reivindica la memoria del cantante. Muchos de los hits de la banda inglesa se escucharon y se bailaron en la noche puntana: “Another one bites the dust”, “We will rock you”, “I want to break free”, “Under pressure”, “Somebody to love”, “Rapsodia bohemia” (para representar la dolorosa y larga agonía del artista) y el que dá el nombre al espectáculo, entre otros, fueron parte de la obra.

Una pantalla con imágenes grabadas con Hernán como protagonista y los integrantes del ballet como reparto acompañaron los movimientos del ballet que, sobre todo en su elenco masculino, mostró un intenso trabajo en la función.

Con el correr de los años el artista que se animó a ponerse a prueba en un concurso televisivo de baile como concursante -un riesgo que pocos de su profesión tomaron-, fue dejando espacio al bailarín para darle lugar a su siempre latente carrera actoral. En “El show…”, Piquín pasa más tiempo gesticulando o haciendo mímica que en tareas coreográficas.

Cuando se decidió a mostrar su talento, dejó en evidencia que tiene -aún arañando los 50 años- una técnica incorporada que supera cualquier circunstancia, el paso del tiempo incluida.

Obsesionado con que el público no filme sus shows, Piquín desarrolló en su carrera un extraño poder para detectar a los espectadores que desoyen su pedido. Y en la función del viernes hubo varios que lo hicieron pese a que al principio del espectáculo el artista -como lo hace siempre- solicitó expresamente que se apagaran los teléfonos de la sala. Al final, sobre el escenario, acusó a una mujer sentada en la primera fila de los palcos de tomar imágenes durante toda la noche.

Sin embargo, para demostrar su gratitud con el público puntano y visiblemente sorprendido por la magnificencia del flamante teatro, Hernán arrojó al público sus zapatos de baile. “No los huelan por favor, que tienen muchas giras y ensayos”, dijo, gracioso.