¿Qué hacemos? Las mejores propuestas para disfrutar febrero

DESTACADOS

MIÉRCOLES

A gastar los pepés

Luego de presentarse en el Cosquín Cuarteto 2023 y hacer vibrar la plaza Próspero Molina, La Banda de Carlitos y "Euge" Quevedo llevarán todo su cuarteto cordobés a Espacio Mitre, en Villa Mercedes.

VIERNES

Canciones para recordar

Con su repertorio de canciones de los 80's y 90's, el dúo compuesto por Janet Martin y Juan Colantonio llevará su pop con influencias del disco-funk al Casino New York. Será un pasaje a la nostalgia.

MIÉRCOLES

Para los más chicos

Una tarde diferente para el disfrute de los más pequeños es la propuesta que se desarrollará en la plaza Ejército de los Andes a partir de las 20. En el espacio verde habrá show de títeres a cargo de Meteretes, clases de zumba, palestra y vóley.

Magia folclórica

Daniela Calderón y Napoleón Garay se presentan en formato dúo con un repertorio de música popular argentina y latinoamericana. La magia sucederá a las 22 en All Right.

Su eterno cantar

El espacio cultural Amigxs de Merlo conmemora el aniversario de la muerte de Luis Alberto Spinetta con un homenaje al que llamaron “Seguir viviendo con tu amor” donde varios músicos de la zona podrán acercarse a interpretar canciones del artista y seguir disfrutando de su arte.

JUEVES

Un inglés en San Luis

Con el rock atravesando su corazón, mente, cuerpo y alma, y luego de comenzar su gira por Argentina, el músico británico y ex Babyshambles, Jamie Perrett, llega a San Luis para dar dos fechas en Comuna y All Right junto al cantante y guitarrista de Bela Lugosi, Marcelo Zoloa.

Festival nocturno

A la luz de la luna y para toda la familia, llega la primera edición del Festival Noches Culturales, con la actuación de los grupos tropicales Ale y la Fuga, Nataly Belén y el gran cierre de los Chicos Mentha. Habrá foodtrucks y sorteos.

VIERNES

Estás maravilloso hoy

Como un puntano más, Juan Antonio Ferreyra (JAF) vuelve a la provincia, esta vez llevará canciones del rock y el blues al teatro de San Francisco del Monte de Oro en un espectáculo que promete durar dos horas. El show comienza a las 22.