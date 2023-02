El Estado de San Luis desmiente que pague un tratamiento hormonal a una persona condenada

El Gobierno de la provincia de San Luis emitió un comunicado para desmentir las versiones periodísticas que circulan y que aseguran que “el Estado puntano se haría cargo de la terapia hormonal masculinizante de una de las asesinas de Lucio Dupuy”.

En ese texto, que publicó en sus redes sociales el Ministerio de Seguridad, se indica que “resulta oportuno aclarar que los organismos del Estado provincial en ningún momento realizaron el tipo de tratamiento mencionado en la interna referida y condenada por el caso Lucio Dupuy”.

Y agrega que “respecto a los dichos erróneos de un medio nacional, de los que se hicieron eco medios locales, donde intentan instalar que desde el Servicio Penitenciario dejaron entrever que una parte la abonaría el Estado de San Luis, es decir los contribuyentes puntanos; también se hace imprescindible desmentir esa información debido a que no se está realizando este tratamiento, por ende no se efectúan erogaciones en ese sentido”.

El jefe del Programa Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Gabriel Casari, explicó que “emitimos este comunicado en función de una demanda informativa de medios locales y nacionales pidiendo información sobre un hecho que nunca sucedió como es el tratamiento que se estaría haciendo en el Servicio Penitenciario y que aprovechamos para decir que no, que nunca sucedió”.

Además agregó que “se han descontextualizado una serie de pedidos y declaraciones para generar no solo esta información, sino para decir que es el Estado provincial, por ende los ciudadanos de San Luis los que van a pagar este tratamiento, lo cual también lo desmentimos porque al no existir el tratamiento no existe ningún tipo de gasto de esta característica”.

Casari destacó que “por aspectos legales y cuestiones de seguridad estamos muy restringidos para dar información respecto de la vida interna del Servicio Penitenciario Provincial porque como bien sabemos lo que sucede afuera suele tener repercusiones internas. Lo ideal es manejarse con mucha cautela a la hora de brindar algún tipo de información”.

Redacción/MGE