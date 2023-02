San Martín y Rojo Club abren los dieciseisavos de final

El Torneo Provincial de Fútbol Copa Gobierno de San Luis iniciará mañana con el encuentro entre San Martín de Merlo y Rojo Club de Candelaria, válido por la ronda de dieciseisavos de final.

El enfrentamiento entre los representantes de las ligas del Valle del Conlara y Norte se llevará adelante en la localidad turística de Merlo, desde las 20, con el arbitraje del mercedino Néstor Barroso.

Este compromiso, además de poner en marcha la competencia que organiza la Federación Sanluiseña con el auspicio del gobierno provincial, será uno de los cuatro que se que se llevarán a cabo a lo largo del fin de semana.

El segundo partido de los dieciseisavos de final se jugará el sábado desde 18 en Quines, entre el local Totora FC y Pringles de La Toma. En tanto, el tercero y el cuarto se disputarán el domingo a las 18 en La Punta y Anchorena.

En el estadio "Juan Gilberto Funes" de La Punta, Defensores de Nogolí recibirá a Sportivo Pringles de Villa Mercedes, mientras que en el sur provincial Fortín El Patria visitará a Juventud Unida.

Los 16avos de final cerrarán el domingo con 2 duelos: Defensores de Nogolí-Sp. Pringles y Juventud-Fortín El Patria.

Los cuatro ganadores del fin de semana avanzarán hacia los octavos de final, donde ya tienen rivales que los esperan.

De acuerdo al cuadro, Huracán de San Luis enfrentará al vencedor de la llave entre San Martín de Merlo y Rojo Club; Municipal de San Martín se medirá ante Totora FC o Pringles de La Toma; Ranqueles de Nueva Galia lo hará frente a Sportivo Pringles o Defensores de Nogolí; y Jorge Newbery de Villa Mercedes contra Juventud Unida o Fortín El Patria.

En cuanto a los partidos confirmados correspondiente a los octavos de final, que se disputarán a mediados de mes, serán los siguientes: Pringles de Justo Daract vs. Defensores del Norte de Quines; EFI Juniors de San Luis vs. Deportivo La Punta; Santa María de Quines vs. ATE II de Villa Mercedes; y Sarmiento de Tilisarao vs. Deportivo Arizona.

A diferencia de ediciones anteriores, el certamen contará con un diseño diferente, más extenso, y con la participación de 20 equipos provenientes de las cinco ligas de la provincia (San Luis, Villa Mercedes, Valle del Conlara, Norte y Sur), quienes aportarán 4 representantes cada una.

Todos los cruces se desarrollarán a partido único —con localía para el equipo que mejor finalizó en la clasificación de su liga— y la gran final está prevista, en un principio, para el 12 de marzo.

El campeón de la Copa Gobierno de San Luis obtendrá un boleto para el próximo Torneo Regional Federal Amateur de AFA, que en esta última edición tuvo a 8 equipos de la provincia: Jorge Newbery, Sportivo Pringles, Pringles de Justo Daract, Atlético Concarán, San Martín de Merlo, Sportivo Villa de la Quebrada, EFI Juniors y Unión de San Luis.

Justamente, Unión fue el último ganador del Provincial al vencer en la final jugada el pasado año en La Pedrera al "Tigre" mercedino, Alianza Futbolística.