Luchan contra una neuralgia que les paraliza la cara por el dolor

Un grupo de personas busca visibilizar la afección con la que luchan a diario para que profesionales puedan investigar y encontrar una solución a sus dolores. La neuralgia de trigémino, también conocida como enfermedad suicida, afecta a uno de los nervios de la cara que es el responsable de la sensación del rostro y de la boca, y esta condición provoca episodios repentinos de malestar intenso.

Marcela Vecino, una de las integrantes, comentó que hace unas semanas compartió en su perfil de Facebook una publicación e invitó a quienes estuvieran pasando por lo mismo a reunirse para compartir experiencias, e inmediatamente tuvo repercusión.

“Esto siempre va acompañado de otras cosas como depresión, crisis de ansiedad o estrés. Nunca va solo, porque lo que se siente es tan grande que no hay capacidad psicológica para afrontarlo sin que te deje alguna huella”, contó.

Además, dijo que debido a la molestia incontrolable que produce, deben permanecer en reposo y en silencio; a veces no pueden hablar, tragar agua, masticar la comida ni lavarse los dientes.

“Sería necesario contar con algo que nos ampare, porque en ocasiones hasta podemos perder el trabajo, porque no podemos hacer nada cuando aparece. A veces los tratamientos funcionan y otras veces no; son períodos. Queremos ser un pequeño granito de arena para que esto se pueda replicar, porque falta mucha comprensión y empatía, porque solo los médicos y quienes lo padecemos sabemos lo que es”, manifestó con preocupación.

Lo que se siente es tan grande que no hay capacidad psicológica para poder afrontarlo sin que te deje alguna huella (Marcela Vecino- integrante del grupo)

También indicó que todo el tiempo están buscando información nueva en internet, ya que no hay estudios de profesionales de la salud especializados que puedan crear un medicamento que calme el dolor.

“No es que nos automedicamos, pero todo lo que podamos compartir es bienvenido y nuestra aspiración es que en algún momento la ciencia nos dé una solución, porque el tratamiento al que podemos acceder es a una pastilla que tomaba la gente con epilepsia muchos años atrás e inclusive ya tienen otras más actuales y con menos contraindicaciones”, aseguró.

Marcela señaló que hasta el momento son siete integrantes en el grupo y tratan de reunirse todos los fines de semana. Remarcó que quienes quieran sumarse pueden contactarla por sus redes sociales personales. Hace unos días una vecina de Justo Daract se unió a los encuentros y quieren armar una red para llegar a otras provincias del país.

Pretenden que el grupo crezca y formar una red que alcance a otras provincias del país.

“Si bien nos juntamos a charlar, la mayor contención la hacemos a través de un grupo de WhatsApp, para apoyarnos ante un nuevo síntoma o si tuvimos un día difícil. Es el medio más fácil para comunicarnos porque a veces algunos están en crisis y no quieren ni salir de sus casas, y la verdad es que se complica”, detalló.

Por último, sostuvo que continuarán con actividades para generar conciencia en la sociedad y que el tema empiece a visibilizarse cada vez más.

“Estamos para escucharnos, porque todos los casos son distintos. En el mío, cuando estoy en crisis no puedo ni tragar saliva y me he llegado a deshidratar; no puedo respirar y no aguanto la brisa del frío en la cara, para que se entienda la gravedad”, agregó Vecino.