¿Qué hacemos? No te podés perder las últimas propuestas para cerrar marzo

► Para disfrutar

MIÉRCOLES

Poeta de ocasión

Gonzalo "El Pela" Romero regresa a la ciudad con su unipersonal del momento "#BastadeAmoresdeMierda", en el que mezcla desamores, autoestima y rimas chiclosas. A las 22 en All Right. Las entradas se consiguen por Eventbrite a partir de los 3.500 pesos.

JUEVES

Un dramaturgo pop

Francisco Bochatón regresa a San Luis para presentar su nuevo disco “Ropa de animal”. El exlíder de Los Peligrosos Gorriones tocará en All Right a las 22. Las entradas se consiguen a través de Eventbrite a 2.000 pesos. Jardín será la banda invitada para abrir el show.

MIÉRCOLES

Teclas del corazón

Casa Azul presenta el “Piano day”, una jornada dedicada al instrumento de teclas que se realiza en varias ciudades del mundo y San Luis se suma por primera vez. Con un seleccionado grupos de artistas, como Facundo Bracamonte, Lucila Chilczuk o Nahuel Pavano, celebrarán en honor a las 88 teclas del piano estándar. El show comenzará a las 19:30 con entrada al sombrero.

Para no olvidar

La Casa de la Cultura de Villa Mercedes inaugura una muestra con obras realizadas por las y los talleristas de esa institución. La exposición, llamada “La trama de la memoria”, abrirá a las 20 y contará con música y lecturas en vivo y una intervención teatral.

JUEVES

Escenario colectivo

Una nueva edición de la F*ckin Jam llega a Comuna, un ciclo de improvisación donde el escenario es compartido por todos aquellos que quieran mostrar su música. Comienza a las 20 y la entrada es libre. A las 23:59, en el escenario Indoor se presentan los DJ Frejo, Titi y Twenty2, en la Flow Natural.

El maestro del terror

Finaliza el ciclo de la obra de Stephen King con su miniserie de cuentos cortos “Nightmares and Dreamscapes”. La cita es en el auditorio de la Casa del Poeta a las 21 con entrada gratuita.

► Para seguir disfrutando

VIERNES

Cumbia argenta

Vuelve a San Luis la banda liderada por Emanuel Noir, Ke Personajes, con toda la cumbia argentina, esta vez para festejar el 117º aniversario de la localidad de La Toma en el Predio El Solar. Las entradas se consiguen a través de Autoentrada.com a $2.354 o en el predio, el mismo día del show, a partir de las 9 a $2.000, solo con efectivo.

Un poco de aire

El guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Baltasar Comotto, llega a San Luis con su gira “Cacería” para presentarse en Comuna junto a La Yugular abriendo su show. El recital comienza a las 20 y las entradas se consiguen en Eventbrite a partir de los $500.

Un paso menos

La cuarta fecha del pre Calle Angosta Rock se realizará en la plaza Los Quinteros del barrio Libertad con 14 bandas de toda la provincia que competirán por un lugar en el festival. Chingones!, Fangal o Los Exs son algunos de los grupos que estarán sobre el escenario a partir de las 16, con entrada libre.

SÁBADO

Velada con estilo europeo

Para conmemorar las Pascuas, el Cine Teatro San Luis se viste de gala y recibirá la visita de la Orquesta Barroca de Mendoza que, junto a cinco coros puntanos, interpretará dos piezas de ilustres autores de la música clásica: “Misa coronación” de Mozart y la Sinfonía Nº 5 en do menor de Beethoven. La función comenzará a las 22 y las entradas se pueden comprar a través de Passline a partir de los 1.000 pesos.

►Más propuesta

SÁBADO

Políticamente incorrecto

Vuelve a San Luis el comediante Lucas Upstein esta vez con su unipersonal “Ya no se puede decir todo” un show con mucho humor negro y que el standapero definio como el “más oscuro que hice hasta el momento”. La cita es en All right a las 22. También estará el domingo en el auditorio Morrison de Villa Mercedes a las 21. Las entradas cuestan $2700.

Variadito y popular

Los jardines de la Casa del poeta de la Villa de Merlo reciben a los artistas locales en una nueva noche de varieté. En esta oportunidad, estarán sobre el escenario los personajes de “Perla Susana” que oficiará de conductora. Las obras de la noche serán “Cocó la rencorosa”, “Coraje, querido corazón” y “Canciones acrobáticas”. A las 20 con entrada libre.

DOMINGO

Debate permanente

El domingo 2 de abril a las 19 en la Casa del poeta se proyectará “Estado de sitio” del director Costa-Gavras en un nuevo ciclo de cine organizado por “La ventana”. Luego de la proyección se realizará un debate sobre la película. La entrada es gratuita.