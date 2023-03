Marisa Arias: "Mi sueño más grande es pelear en la UFC"

Con la ilusión de llenarse de adrenalina y crecer en las artes marciales mixtas (MMA, por su sigla en inglés), Marisa Arias subirá este fin de semana a la jaula en Villa Allende, Córdoba, para enfrentar a Sofía Montenegro, una luchadora local, en el torneo Open Deep Combat 2023, clasificatorio para el Sudamericano que se realizará en mayo. Y no pierde de vista su sueño: pelear en la UFC.

Esa lucha, quizá la más importante de este fin de semana, Marisa la hará en la especialidad brazilian jiu jitsu combat, pero también competirá en otras modalidades durante los dos días de estadía en la vecina provincia.

Recomiendo a todas las mujeres que prueben el jiu jitsu. Esta disciplina fue un antes y un después en mi vida.

No será la primera vez en una jaula para la deportista, quien parece una veterana del deporte a sus jóvenes 25 años. "Empecé en 2018. Lo hice para saber defenderme, por algunas situaciones malas de la vida en las que no supe cómo hacerlo. Yo iba al gimnasio normal y siempre veía cómo entrenaban jiu jitsu y me generaba mucha curiosidad. Una vez el profesor me invitó a probar una clase y desde ahí no lo solté nunca más. Este deporte me cambió la vida. Me hizo conocer otras disciplinas y me modificó tanto física como mentalmente".

Grappling. La técnica y los agarres son la parte preferida de Marisa, quien comenzó a sumar lucha de pie.

Marisa reparte su rutina de entrenamiento —cuatro días por semana y muchas veces en doble turno— con la crianza de su hijo Francisco y sus dos trabajos, en la atención al público en un comercio y ayudando a una señora mayor con el cuidado de su hijo discapacitado. "Tengo la suerte de tener buenas compañeras de trabajo, que me cambian turnos para que yo pueda viajar con mi sueño de competir y en el otro empleo, cuando no estoy, va mi hermana a cubrirme", explicó.

Es que las veladas y los combates se realizan generalmente fuera de la provincia, ya que aquí no es fácil conseguir contrincantes.

A mi hijo de 7 años lo metí a las clases. Está maravillado; es muy inteligente y aprende muy rápido.

"Me encantaría que más mujeres se puedan sumar a este deporte, que para mí es todo. Generalmente todas las chicas lo tienen emparentado con las luchas de Ultimate Fighting Championship (UFC), donde las luchadoras salen todas lastimadas, pero no siempre es así. Hay otras modalidades en las que eso no pasa. No solo quiero que se unan para competir, también para compartir, sería lindo poder viajar con otra chica y tener esa contención", expresó.

"Recomiendo muchísimo que prueben este deporte. Me acuerdo que cuando recién empezaba, lloraba con cada golpe a la bolsa del estrés que tenía, pero terminaba el entrenamiento y me dejaba una paz y una alegría increíble. Hoy soy otra persona, tanto mental como físicamente", contó la luchadora.

Marisa pone los sueños bien arriba, pero no los siente imposibles. "Es lógico que mi sueño mayor es llegar a luchar en UFC, pero no creo que sea algo inalcanzable. En estos cinco años ni me imaginaba que podía conseguir lo que conseguí; además, en este deporte la posibilidad de viajar a otros países es muy variada", cerró.

Redacción / NTV