Una respuesta importante desde el empleo

El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. La preocupación más acuciante de la sociedad argentina actual es el empleo. Entonces, vale la referencia a la situación laboral de la mujer. Es muy útil recurrir a una síntesis acotada del informe “Más mujeres para el desarrollo argentino”, de la Mesa de Políticas Económicas con Perspectivas de Género del Ministerio de Economía de la Nación.

“…Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo, las estadísticas señalan que las mujeres realizan alrededor del 70% de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas y, como consecuencia, enfrentan peores situaciones laborales: tienen mayores niveles de informalidad laboral, de desocupación y ganan menos que los varones. De este modo, se encuentran en peores condiciones a futuro y son más vulnerables a procesos de crisis. Tener en cuenta estas desigualdades a la hora de formular políticas y asignar recursos es clave para contribuir a una mayor igualdad. En la Argentina, las mujeres enfrentan mayores niveles de desempleo y de precarización laboral que los varones. Al tercer trimestre de 2022, la brecha de ingresos fue de 24,5% y aumenta cuando se trata de trabajos informales. Estas diferencias se ven reforzadas por una distribución asimétrica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado: las mujeres le dedican tres veces más tiempo que los varones. A su vez, nueve de cada diez mujeres realiza estas tareas y esta jornada de trabajo no pago se extiende, en promedio, seis horas y media por día. Esta segunda jornada, que se realiza en los hogares, es un factor relevante a la hora de explicar por qué las mujeres tienen mayores niveles de precarización laboral y desempleo. El resultado de las desigualdades en el mercado de trabajo y las brechas del trabajo doméstico y de cuidado es la feminización de la pobreza: las mujeres están sobrerrepresentadas en el decil de ingresos más bajos y subrepresentadas en el de ingresos más altos. En suma, las mujeres y los varones no cuentan con las mismas oportunidades en el terreno del trabajo y la producción. Todas las políticas públicas, por acción o por omisión, tienen efectos de género. Es muy importante elaborar indicadores y diagnósticos sobre las desigualdades de género en la Argentina, y generar el diseño de propuestas y políticas económicas que busquen achicar estas brechas. En 2020, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una de las políticas de contención de los efectos de la pandemia, incluyó a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (prestación que en un 95% de los casos está adjudicada a mujeres trabajadoras informales) y a las Trabajadoras de Casas Particulares y estableció que, en caso de que se presentaran dos miembros del mismo grupo familiar, se priorizaría a las mujeres. La incorporación de la perspectiva de género y diversidad en esta medida contribuyó, al mismo tiempo a contener la indigencia y la pobreza y a reducir la inercia de la desigualdad, a que el 55,7% de quienes percibieron el IFE fueron mujeres. La medida alcanzó a 8,9 millones de personas, de quienes 4,5 millones no poseían cuenta bancaria al momento de comenzar a percibir la prestación, por lo que también favoreció a la inclusión financiera. Es necesario aumentar el acceso a facilidades de cuidado infantil, vivienda e infraestructura social para madres, además de promover la inserción de mujeres en sectores estratégicos; asegurar los recursos fiscales adecuados para reducir las brechas de género. La política tributaria también comenzó a incorporar, cada vez con más fuerza, una mirada que contempla las desigualdades por motivos de género, con el objetivo de diagramar un sistema de impuestos que apunte a compensar esas inequidades. La pandemia tuvo un impacto desigual, afectando más a las mujeres, jóvenes y diversidades. Es menester acelerar la igualdad como condición para que el crecimiento sea con inclusión y para que el desarrollo sea sostenible…”.

Estas políticas de empleo encuentran en la provincia de San Luis plena aplicación en la búsqueda de dar respuesta a una demanda creciente de mujeres y diversidades.