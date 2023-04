GEPU cayó en el cierre de la Fase Regular

GEPU perdió por 81 a 76 ante Libertad de Sunchales en el "Emilio Perazzo" y terminó la Fase Regular con un récord de 21 triunfos y 11 derrotas. Tirrel Brown fue el goleador del "Lobo" y del partido, con 29 puntos.

El elenco dirigido por Gustavo Fernández quedó en la cuarta ubicación y clasificó directo a cuartos de final de la Conferencia Norte, en donde espera rival.

Una noche con pocas luces

En el primer cuarto, GEPU siempre dio la sensación de llevar las riendas del partido, tanto en el juego como en el marcador, y se quedó con ese parcial por 22 a 17.

Llegaron las dudas en el inicio del segundo segmento cuando Libertad metió un parcial de 8 a 0 y pasó al frente en el marcador. El "Lobo" despertó de esa siesta y rápidamente emparejó el trámite. El juego entró en una meseta, con muchas impresiones de ambos lados, y fue Lugli quien dio algunas respuestas en ofensiva en ese momento para que el "Lobo" se vaya al descanso largo con una diferencia de cuatro puntos (38 a 34).

En el tercer cuarto, no estuvo con todas las luces el equipo de Fernández, falló en ataque y no defendió con la enjundia que suele hacerlo, sumado a que desperdició muchos libres. Aún así, el equipo de Sunchales no pudo despegarse y terminó 58 a 56 ese parcial.

En el cuarto definitivo, dos triples consecutivos en el arranque le dieron energía al "Lobo". Pero solo fue un espejismo porque volvieron los defectos del cuarto anterior y esta vez Libertad sí lo aprovechó. A 3 minutos del final, la visita sacó ocho de ventaja (68-76) y lo liquidó en la recta final para llevarse un triunfo por 81 a 76.

Fue la tercera derrota consecutiva, esta quizás inesperada, pero fue un golpe a tiempo, que debe servir para que no se repita en los playoff.



Lo que viene



GEPU terminó en la cuarta ubicación de la Conferencia Norte. Ahora queda esperar el rival en los cuartos de final de la Conferencia Norte, que se jugarán del 17 al 28 de abril. Será una serie al mejor de cinco juegos y el "Lobo" tendrá la ventaja de la localía.