¿Qué hacemos? Las mejores propuestas culturales en la provincia

► Para disfrutar

SÁBADO

La fiesta más linda del mundo

Vuelve La Bresh, la reconocida fiesta a la que asisten famosos, y que creció tanto que se realiza en varias partes del mundo. La noche puntana le da la bienvenida con sus brillos en el complejo Arenas de la Punta después de las 23:30.

JUEVES

Cartas, vinilos y elección

Con Maximiliano Gaitán como DJ, el Cine Teatro San Luis propone una Noche de Vinilos en donde la gente podrá pedir la canción que quiera escuchar entre una selección de 60 vinilos clásicos. La cena, también es a la carta.

► Para seguir disfrutando

VIERNES

Historias de inmigrantes

Antonio Tomba llegó a Mendoza desde Vicenza, Italia y se transformó en una personalidad icónica de la provincia vecina. Para conocer un poco más sobre su historia y viajar en el tiempo, el Portal 271 de Villa Mercedes recibe a "Tomba tutto cuore", la obra de teatro de Gustavo Casanova. La función será a las 21 y las entradas cuestan 1.500 pesos en taquilla.

El barrio es de las bandas

Una nueva edición del pre Calle Angosta Rock tiene lugar en Villa Mercedes y esta vez será en la plaza Alfredo Alfonso del barrio 500 Viviendas. Extras, Rust, Verde Kabeza y La Parentela son algunas de las bandas que compiten para tener un lugar en el festival. El certamen comienza a las 16.

Una noche sin tristezas

Diablito Martines, Mile Salamanca, Ariel Silva, Carlitos Villegas y Tres para Cuyo se alistan en el escenario de La Mula, ubicada en el predio de la Sociedad Rural, para la peña "La quita pena" para bailar y alejar las tristezas del público. La noche comienza a partir de las 22.

Amigo de su suerte

Autor de obras que renovaron el cancionero popular argentino, Pol Mun llega a San Luis con un concierto especial en el Boliche Don Miranda donde la gente disfrutará de su simplicidad. La velada comenzará a las 22 y el compositor invitará a varios amigos para completar la fiesta. Las entradas se pueden reservar al 2657501474.

► Más agenda

MIÉRCOLES

Viaje por Latinoamérica

Arturo, Dudu & Carlino utilizan su repertorio musical para transportar al público por diferentes ritmos latinoamericanos como la bossa nova. All Right los recibe para subirse a su colectivo imaginario de sonidos. A las 22, con entrada libre.

JUEVES

Cuyanos unidos

La noche del jueves se musicaliza con guitarras y guitarrones en la sala "Hugo del Carril" del Centro Cultural Puente Blanco con la presencia de Los Trovadores de Cuyo, Sonidos de mi Tierra y Hasta el Alba en el recital organizado por la Fundación MYDIC. Todo comienza a las 21.

Amores desde el balcón

Un nuevo ciclo de cine comienza en La Cometa de Carpintería que abre sus puertas para llevar “Shakespeare a la pantalla” que se repetirá cada jueves de abril. La primera película que se proyectará será “Romeo + Julieta” protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Los lugares se pueden reservar al 2664001666 y la función será a las 21.

Del monte nativo

En el auditorio de la Caja de los Trebejos, en Potrero de los Funes, las actividades culturales continúan para acompañar la propuesta del segundo Salón de Arte. A las 20:30 será el turno del espectáculo Chacarera Huarpe para concluir la jornada.

Obsesión musicalizada

Comuna propone una noche de motorcine en su espacio "Indoor" con la proyección de "Whiplash: música y obsesión", la película dirigida por Damien Chazelle que muestra la dedicación desmedida de un alumno. A las 20, con entrada libre.

Folclore quincenal

La primera parte de abril se fue como un soplo de viento y para comenzar a vivir la segunda quincena del mes, La Cuerda le pone un poco de folclore a mitad de semana. El grupo tocará su repertorio de canciones propias y prestadas. A las 22 con entrada libre en All Right.

De altos estudios

En el auditorio de la Caja de los Trebejos en Potrero de los Funes, las actividades culturales continúan para acompañar la propuesta del segundo Salón de Arte. A las 20:30 será el turno de la orquesta de cuerdas de la ULP para concluir la jornada del jueves.

VIERNES

La locura como estandarte

No Tan Cuerdas recibe el fin de semana con sus canciones que pasan por los éxitos del momento y algunos clásicos difíciles de olvidar. El dúo de mujeres conoce el escenario de All Right a la perfección y lo demostrará a partir de las 22 con entrada libre.

Ambiciones literarias

Tres mujeres se reúnen para celebrar el logro de su cuarta amiga quien ganó un importante premio que la consagró como escritora. Sin embargo, la ambición las lleva a crear un plan maléfico que se podrá descubrir en “Alfaguarra”, la nueva obra de teatro dirigida por Javier Vivas. El estreno será en la sala La Oveja Negra en Villa Mercedes a las 22. Las entradas en puerta se consiguen en taquilla a 2.000 pesos.

Poesía colectiva

Un nuevo ciclo comienza en la Casa del Poeta con expectativas altas. Se trata de “Más lírica”, el recital de poesía que se repetirá los segundos viernes de cada mes y todos los escritores de la Villa de Merlo y sus alrededores están invitados a participar porque habrá micrófono abierto. En el primer encuentro también estará el músico Juan Bratosevich. La cita será a las 19 con entrada libre.

Todos para el mismo lado

Los Soplafortune, la orquesta de cumbia y otros ritmos similares, vuelve a la ciudad con su colorida alegría para una nueva edición de La Perla, Fiesta Cumbiera en Comuna, que también tendrá en las consolas al DJ Cote. La algarabía comenzará después de las 23:30.

Amor en vuelo

El recuerdo de Tamara Castro sigue latente en el ambiente folclórico argentino y en San Luis se honrará su memoria con un recital llamado “Por siempre Tamara” que tendrá a diferentes artistas sobre el escenario de la sala "Hugo del Carril" del Centro Cultural Puente Blanco. El concierto será a las 21 y las entradas se consiguen por Eventbrite.

Como una estrella

Corderos en la Noche, la banda tributo a Las Pelotas, en la época donde Alejandro “El Bocha” Sokol lideraba el proyecto, llega desde Rosario con las canciones más recordadas del rock nacional. El recital será después de las 23:30 en Stone Bar de Villa Mercedes.

Canciones de autora

El folclore, el jazz y la música brasilera son algunos de los estilos que se cruzan en el lenguaje musical de Cecilia Zabala, la cantautora que desarrolló su carrera en el exterior pero siempre vuelve al interior del país. Cecilia cantará en Casa Azul, periferia de arte, a las 21 y las entradas cuestan 1.500 pesos.

Música proyectada

La edición otoño del ciclo G.U.I.S.O llega con Yani Lui a la cabeza y su dulzura característica a la hora de cantar. También estará MAFER producciones con proyecciones en vivo. Todo comienza a las 21:30 y las entradas cuestan mil pesos.

Alrededor de la cebada

La Fiesta de la Cerveza se celebrará en el Centro Cultural "José La Vía" y, además de los puestos de cerveza tirada y los foodtrucks también habrá música en vivo junto a Los Manyines de Cuyo, La Yugular y La Negra Libre. La entrada es gratuita.

Desde el corazón

La cantante Griselda Guerrero se suma a la grilla de actividades culturales organizadas dentro del segundo Salón de arte en La Caja de los Trebejos en Potrero de los Funes. La artista presentará “Tronadoras”, un espectáculo a puro sentimiento, acompañada por Marianela Arce, Gabriela Varela y Mariela López. El recital será a las 20:30.

Pequeño torbellino

Tobias Lucero comenzó su carrera cuando era niño. Ahora es un adolescente dispuesto a ponerle todas las fichas a su proyecto solista marcado por el folclore. Una de los tantos shows que tiene en el mes será en 4Reinas donde deleitará a los comensales con canciones a tono.

SÁBADO

Patas para arriba

Después de visitar más de 80 ciudades y 14 países, Noelia di Laura y Pablo Fernández llegan al Portal 271 de Villa Mercedes con "Canciones acrobáticas", un concierto donde la danza y el circo se vuelven amigos. El show será a las 21 y las entradas cuestan 800 pesos.

Amigables transparencias

Comuna es el lugar que eligió La Skandalosa Tripulación para presentar su último disco "Transparencias" que fue grabado en los estudios de Casa de la Música. El show será a las 21 y estarán en el escenario para acompañarlos Arlechino y JP. Las entradas se consiguen por Eventbrite a 1.200 pesos.

La voz de los grandes

Con canciones y poemas de Armando Tejada Gómez, Antonio Esteban Agüero, Ariel Ferrari y Pancho Cabral, la cantante Sonia Amaya llega al auditorio de la Casa del Poeta con su espectáculo en el que honra la memoria de los grandes artistas. El espectáculo comienza a las 20, tendrá músicos invitados y la entrada cuesta 1.000 pesos.

Si el escenario hablara

Al mando de Wally Mercado e intérpretes de canciones que pasaron a la historia del cuarteto, Sabroso visita la ciudad con todas las ganas de empezar el fin de semana a pura fiesta. “Si esta casa hablara”, “Le hace falta un beso” o “Guerra fría”, sonarán después de la medianoche en Royal Arena.

Maquillaje extra por la Calle Angosta

La Pocha y Francis Legant despliegan sus brillos y humor exuberante en el Boliche Don Miranda junto al espectáculo “Fantásticas”. De regreso a Villa Mercedes, la dupla de comediantes le propone al público una noche diferente. A las 22 y las reservas se hacen al número 2657501474.

El cuerpo dividido

Una mujer que lucha por derribar estereotipos, mandatos y roles es la protagonista de “Fragmentada”, la obra de teatro escrita y actuada por Belén Freire que llega al Centro Cultural La Papelería dentro del ciclo de celebración por los 20 años del grupo La Tía Tota. La función será a las 22 con una promoción de dos entradas por mil pesos.

La Illia se viste de peña

El grupo Signos eligió Casa Beta para compartir con sus amigos y seguidores la peña folclórica que organizaron y tendrá como invitados a Los Barroso. Canciones propias y clásicos del folclore se escucharán a partir de las 22. Las entradas cuestan mil pesos y se pueden reservar al 2665053356.

Bien querido

Con nueva formación y la estética que lo caracteriza, Carlos Braile llevará sus canciones al segundo Salón de Arte que abrió el fin de semana pasado con actividades para los artistas en la Caja de los Trebejos en Potrero de los Funes. El show está previsto para las 20:30 y las entradas sugeridas van de 800 a mil pesos.

Retazos de ella

Nuevamente en escena, Rocio Spinelli se pone en la piel de Levenia "La yegua", una actriz bajo los efectos de los psicofarmacos en "Rodajas de mí", la obra que le otorgó varios reconocimientos gracias a su humor y talento. Ahora es turno de que actúe en El Barcito, de la Villa de Merlo a las 21.

Canciones de autora

El folclore, el jazz y la música brasilera son algunos de los estilos que se cruzan en el lenguaje musical de Cecilia Zabala, la cantautora que desarrolló su carrera en el exterior pero siempre vuelve al interior del país. Cecilia cantará en la sala Amigxs de Merlo a las 21 y las entradas cuestan 1.800 pesos.

DOMINGO

Tensiones generacionales

El respeto a las tradiciones, los vínculos familiares, entre otros dramas, son el eje de “El camino a casa”, la película que se proyectará en el tradicional ciclo de cine debate que organiza la Asociación Civil La Ventana en la Casa del Poeta. La función será a las 19 con entrada libre.

Los domingos comerciales

Nuevamente la feria de emprendedores El Mercado hace pie en Comuna con propuestas para todos los gustos junto con shows musicales y una barra variada de comidas y bebidas. El encuentro será de 18 a 23 con entrada gratis.

Una mujer sobre el escenario

Ida es una mujer que camina errante junto a su historia para llegar entera a su tumba. Rastros de antiguos dolores, canciones y relatos se transmiten a partir de ella en “Atenta Ida”, la obra de teatro que llega a la sala Amigxs de Merlo y tendrá función a las 20:30. Las entradas van por rango y cuestan 1.300 y 1.800 pesos.

Cierre con poder

Para la última jornada del Salón de arte en la Caja de los Trebejos de Potrero de los Funes, el grupo de rock y blues Bola 8 se subirá al escenario del auditorio con un repertorio adrenalínico. Las entradas son a la gorra.