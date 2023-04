Yanet Leyes: "Jugar representando a mi provincia es hermoso"

Pasa. La lateral es una opción permanente para sorprender en el ataque. Foto: Prensa All Boys.

La lateral ofensiva puntana Yanet Leyes vive el presente de San Luis Fútbol Club con los pies en la tierra y la ilusión en el infinito. "Sabemos que tenemos que clasificar en esta instancia, tenemos confianza que vamos a pasar bien (entre las 6 primeras) y después (cuando queden los 12 mejores equipos de cada zona) somos candidatas a participar por el primer ascenso", sentencia la futbolista de 25 años, quien juega a la pelota desde los 7 y siente el respaldo de familiares y amigos.

Yanet vive en el barrio Félix Bogado junto a su mamá, Deolinda Barrera, y tiene dos hermanos: Daiana y Maicol.

"Me recibí en 2019 de agente penitenciaria, hice los tres años de la carrera y después me pasó esto del fútbol. Hoy estoy dedicada a jugar al fútbol, esto que tanto esperaba lo estoy cumpliendo y es un sueño, gracias a la secretaria de Deportes que me ayudó a este presente", comenta quien surgió como volante ofensiva y en San Luis FC parte con pelota dominada desde el lateral izquierdo.

"Estoy acostumbrada a jugar arriba, siempre fui carrilera, de San Luis Fútbol Club me buscaron de lateral izquierdo y quedé", cuenta la ex Juventud y remarca: "Carlos me da libertad para pasar siempre al ataque".

El año pasado hizo 5 goles y este año ya lleva 2. "Me voy sintiendo con más confianza, me ayuda mucho el estado físico para llegar a colaborar con las delanteras".

Indica que el equipo saca diferencia "en lo futbolístico y en lo físico, tenemos jugadoras de buen pie y bien preparadas físicamente". La defensora entiende que "los profesores Kevin Pizarro y Marcela Avallay hicieron un gran trabajo, se vio el cambio ya desde la pretemporada. Estamos todas sorprendidas, yo el año pasado estaba en el 70 por ciento de mi estado físico y este año me siento plena, al 100 por ciento".

Yanet admite que entrenan, juegan y se manejan en el día a día "con todas las comodidades; están nutricionista, kinesiólogo y médico pendientes, tenemos gente que nos acompaña todo el tiempo y eso es muy bueno. Tenerlos a ellos, junto al cuerpo técnico, es un privilegio".

Camina por el barrio y siente que la gente ya sabe quien es: "Por ahí me piden fotos los más chicos y eso es muy lindo; la gente del Servicio Penitenciario me apoya a que no afloje, es demasiado lindo todo lo que pasa y mi familia siempre está apoyando mi sueño".

La futbolista sabe que "todo pasó muy rápido, cuando me detengo a pensar siento que hay que disfrutarlo como si fuera la única vez que va a pasar. Jugar representando a mi provincia es hermoso". Y va por más: "Sueño con debutar con la Selección Argentina, ese es mi sueño y siento que voy por buen camino. No le voy a aflojar, tengo esperanza y mucha dedicación a esto".

Todo OK. Vive un gran presente. Foto: Inés Cobarrubia.

El valor del grupo y perseguir los sueños

"Compito por el puesto con Agostina Gulino, tenemos entre dos y tres jugadoras por puesto y se ve reflejado que todas tenemos las mismas ganas de querer que nos vaya bien. Hay un muy buen grupo, queremos salir a comernos la cancha y jugar en la A el año que viene", asegura Yanet y les deja un mensaje a las niñas que sueñan con jugar al fútbol como profesionales: "Que se dediquen a esto y no pierdan la fe, si se ponen como meta jugar en un equipo grande que le pongan responsabilidad, eso es clave. Los sueños están para cumplirse".

PRÓXIMA FECHA (6ª)

Domingo 15:30 D. Español - San Luis FC

Dep. Merlo - Argentino de Quilmes

Claypole - Atlas

Camioneros - All Boys

Puerto Nuevo - Deportivo Morón

Libre: Argentino de Rosario.