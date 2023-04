El radicalismo puntano está bajo la lupa. El silencio de las autoridades de la UCR ante la incorporación de agrupaciones adolfistas al lema Cambia San Luis provocó un profundo rechazo en las filas del centenario partido. Además, muchos dirigentes históricos se encuentran desilusionados por la falta de rumbo que ha mostrado el espacio en la provincia en los últimos años; y ahora algunos deciden incorporarse a Unión por San Luis para las elecciones del 11 de junio.

Este es el caso de Víctor Astudillo y Lucila Cacace, candidatos a concejales en la lista que impulsa a Juan Pablo Funes como intendente de la ciudad de San Luis. “No se puede ser radical si no se tiene conducta radical, no abandonamos nuestra esencia. Me fui con ‘mis primos’ peronistas porque entendía que ellos sí representaban los valores del radicalismo, y no así los que quedaron que representaban valores personales”, aseguró Astudillo en declaraciones a Mesa 5 Radio que se emite por Lafinur FM.

“Se perdió el norte que debía seguir la UCR. Me cansé de hacer de idiota útil en ese partido, y quiero ser un hombre útil a la sociedad”, dijo quien se presentó como candidato a intendente en la ciudad de San Luis en las elecciones de 1991. “Es importante involucrarse. Milito desde antes del 83 y fui un duro opositor de los Rodríguez Saá. El paso del tiempo demuestra quién es quién. Soy un trabajador, nunca funcionario público, ni con propios ni con los que estaban en gobierno a pesar de haber recibido propuestas”, agregó.

Además rechazó la alianza entre Claudio Poggi y Adolfo Rodríguez Saá. “No entiendo que se hayan aliado en la provincia engañando a la gente, porque a nivel nacional están con otra idea, con otra filosofía de vida. Tenemos que estar atentos que eso no nos conviene”, dijo.

Cacace aseguró que tienen la obligación de “ir persona por persona diciendo y predicando cuál es la verdadera identidad del radicalismo”. Además señaló que “debemos conquistar a la juventud, está muy descreída porque hubo gente muy tramposa en este último tiempo”.

“Los radicales quedaron rezagados en la casa de 9 de Julio, no sé qué clase de militancia han llevado. Alejandro Cacace está rodeado de esa gente”, disparó la experimentada dirigente.