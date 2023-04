Sin taxi, no hay defensor

El martes, el segundo día de audiencia en el juicio por el homicidio de Rolando Gatica, asesinado a tiros en el barrio San Antonio de Villa Mercedes, arrancó con normalidad, a media mañana. Alrededor de las 11:30, luego de escuchar las declaraciones de cuatro personas, el tribunal decidió hacer un cuarto intermedio de 15 minutos que, en realidad, resultó ser de casi una hora.

Cuando las juezas, el fiscal y los defensores regresaron a la sala y poco antes de que pasara el quinto testigo, José Luis Guiñazú, el único defensor que no estaba en el recinto y participaba del debate oral a través de una videollamada, pidió la palabra para hacerle un planteo al tribunal.

El letrado, quien es defensor oficial en la Tercera Circunscripción, dijo que se le hacía imposible continuar el debate en esas condiciones, es decir, de manera remota. Aclaró que, si bien la transmisión mediante el sistema Webex se escuchaba y se veía perfecto, no podía ejercer una debida defensa si no estaba al lado de su representado.

Explicó que lo que le impedía estar en el recinto tenía que ver con que "el taxi judicial", aquel del que dispone el Poder Judicial para el traslado de jueces, de trabajadores sociales, empleados y funcionarios, según le respondieron desde la Justicia, "no estaba disponible". "Aunque ellos dicen que no está disponible, yo sé que no es así", remarcó. Aclaró que tampoco le era posible trasladarse en su vehículo particular porque no contaba con los 13 mil pesos para pagar el combustible, necesarios para viajar desde Santa Rosa hasta Villa Mercedes, viático del que, en todo caso, debería ocuparse el Poder Judicial.

Si desde la Justicia no le permitían el uso del taxi y tampoco asumían los gastos de la nafta, la única opción disponible para participar en persona del juicio era tomar el micro, de la empresa Panaholma, que parte pasado el mediodía de Santa Rosa y arriba alrededor de las 16 a Villa Mercedes, señaló. Lo que significaría dejar de hacer las audiencias del juicio a la mañana, para empezar a realizarlas a la tarde.

Todos en la sala estuvieron de acuerdo en no seguir la audiencia, hasta tanto Guiñazú no pudiera estar también allí presente. Se ve que la Justicia no hizo caso omiso al pedido de su defensor, ya que al día siguiente pudo viajar hasta Villa Mercedes para estar al lado de su representado, a la mañana, como había fijado el tribunal.