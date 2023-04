Las importaciones se podrán pagar en yuanes para aliviar las reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa, suscribió este miércoles el acuerdo con el gobierno de China para activar otro capítulo del swap que permitirá pagar importaciones en yuanes por otros U$S 1.040 millones.

El convenio se selló en el Palacio de Hacienda, con la presencia del embajador de China en la Argentina, Zou Xiaoli, y banqueros y empresarios del gigante asiático. Massa estuvo acompañado por parte de su gabinete y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

A partir de este acuerdo, en mayo se van a reemplazar 1.040 millones de dólares que se iban a pagar en moneda norteamericana por yuanes, ya que son importaciones desde China.

Además, a partir de mayo hay 790 millones de dólares que dejan de importarse en esa moneda y pasan a traerse en yuanes, aprovechando la activación del swap, explicaron fuentes de Economía.

Al mismo tiempo que sucedía este acto en el Palacio de Hacienda, el dólar paralelo cerró su cotización cayendo 22 pesos y terminó a $473, tras diez días de constante alza. También bajaron los tipos de cambio financiero, luego de la intervención del Banco Central (BCRA) en los mercados de bonos y cambiarios.

El BCRA terminó la rueda con ventas por U$S 49 millones, superiores a las liquidaciones que por U$S 35,4 millones realizó el sector agroexportador. El saldo positivo de la autoridad monetaria en abril se redujo a unos U$S 187 millones de compras netas en el mercado y en el mes acumula compras por U$S 230 millones.

En otra jornada de alta volatilidad, la divisa marginal llegó a bajar hasta los $467, para recuperarse sobre el cierre de una accidentada rueda caracterizada por cambios constantes de cotización.

La brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial bajó hasta el 114,4%, después de llegar a un récord por encima del 120%.

NA/MGE