A su juego lo llamaron

Hace mucho tiempo que Enrique Ponce no tenía una semana tan agitada y de tanta exposición. Al exintendente de San Luis no le quedó otra que salir a contestar acusaciones, un rol en el que se siente como pez en el agua. Primero, respondió a los cuestionamientos que le hicieron miembros del gremio UTA por cómo gestionó la empresa Transpuntano mientras fue jefe comunal y, por último, a Adolfo Rodríguez Saá, por abandonar su espacio.

"Son la mafia impune que priva a los vecinos del transporte", "fue un episodio de cobardía absoluta por parte de los patoteros de la UTA", disparó el abogado durante una entrevista radial. El mensaje tenía como destinatario principal al secretario general del sindicato de los choferes, Iván Piñeyro, con quien mantiene un viejo pleito, y como destinatario secundario, al intendente Sergio Tamayo, a quien le atribuyó haber orquestado el altercado verbal con el gremio durante la inauguración de la extensión de avenida Lafinur.

Casi para cerrar la semana, subió un posteo en sus redes en el que salió con los tapones de punta contra Adolfo tras sus dichos en un programa de TV por cable, en el que lo acusaba de haberse pasado al lema Unión por San Luis "por plata". "Está mintiendo. Me alejé de él, como bien lo sabe, porque no cumplió con su palabra. Así de simple. No necesitaba injuriarme ni levantar falsas sospechas para disimular su arreglo con el macrismo. Tampoco pretender tirar un manto de oscuridad sobre mi integridad", replicó quien pretende acceder a su tercer mandato como intendente.