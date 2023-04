No se puede mentir con datos tan sensibles

"La pobreza existe, la pobreza preocupa y todos los días hay que trabajar para resolver este flagelo que no se toma como algo global, sino que tienen nombre y apellido en cada una de las personas que quedan por debajo de la línea de la pobreza", dijo al comienzo de semana el vocero del Gobernador, Fernando Salino, para dejar en claro que el gobierno provincial no la desconoce ni la oculta.

El portavoz reiteró el mensaje sobre la medición del Indec con el que había sorprendido el Gobernador hace un año en una conferencia de prensa. "Los ingresos son solo una manera de considerar la pobreza, el Indec tiene una forma de calcularla que nosotros no compartimos porque creemos que está sostenida en una noción monetaria que tiene que ver con comparar los ingresos con la canasta básica total", objetó y sostuvo que lo más conveniente sería tener en cuenta "las necesidades básicas insatisfechas y las condiciones estructurales de vida de la población". "Para nosotros, las privaciones materiales y la deficiencia en el acceso a los derechos elementales de las personas deberían ser consideradas en la pobreza", sugirió.

"Nosotros tenemos otras consideraciones que nos colocan en otro lugar, sobre todo si tenemos en cuenta que el Estado de San Luis es un Estado activo, que trabaja permanentemente para resolver esta cuestión. Nos interesa mejorar los servicios públicos y tenemos políticas de inclusión social que dan otro piso de derechos y otra calidad de vida", ahondó y puso como ejemplo: "No es lo mismo tener letrinas en los baños de las escuelas que tener baños con cerámicas, con inodoros, etcétera".

Salino aclaró que, pese a los cuestionamientos, "no decimos que los índices son falaces". "Están comparando ingresos de San Luis con costos de otros lugares que son mucho mayores. No son lo mismo las condiciones de vida de San Luis con las de otros lugares de la Argentina", expresó para tomar distancia de la medición nacional.

Las explicaciones que dio el vocero oficial sirvieron para desnudar la mentira del poggismo, que había elucubrado con que la cifra local treparía al 64 por ciento. "Los índices no bajan mágicamente de un día para el otro, entonces hay que hablar con la verdad. No hay que decir otro número para buscar un rédito electoral, eso no corresponde". Sus dichos cayeron como un baldazo de agua fría en el seno opositor.