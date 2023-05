El fútbol femenino es una revolución en toda la provincia

"El fútbol femenino es el futuro del fútbol, es así”. La sentencia es de Mónica Ochoa. La pionera del fútbol puntano lo expresó en una entrevista a El Diario en marzo de 2020.

Mónica fue la primera puntana en llegar a un equipo de Buenos Aires (estuvo en el plantel de Primera de River con apenas 14 años) y su decisión la llevó a cruzar barreras y a ser artífice del primer torneo de fútbol femenino organizado por la Liga Sanluiseña en 2009.

En 1993, Mónica hacía gambetas con 11 años en Huracán de San Luis, usando nombre de varón y jugando en equipo de varones.

En esa misma época, en Quines, Vanesa Marín, con 10 años, ya jugaba a la pelota entre los muchachos y sobresalía por su destreza. Hace 9 años fundó el club Defensores del Norte. “Jugué 5 años en La Represita, en un equipo de todos hombres”, dice Vanesa, pronto a cumplir 40 años.

Las dos siguen compitiendo; Mónica en futsal y Vanesa en Sarmiento de Tilisarao por la Liga del Valle del Conlara, además se hace un tiempo para jugar en la Liga Pirata de Villa Dolores con el club San Pablo. Como si fuera poco, también actúa como árbitra.

Sus historias pueden ser semejantes a las de cientos de miles de argentinas que lucharon para jugar al fútbol en tiempos en los que se les daba la espalda y se les negaba el derecho.

Hoy hay una revolución en el fútbol femenino en el planeta, y San Luis tomó la bandera de la igualdad de oportunidades y de posibilidades. Ya sobresale a nivel país compitiendo con San Luis Fútbol Club. La historia va mucho más allá del invicto con el que se coronó campeón en la Primera C de AFA, y la racha de victorias que lo consolidan como líder actual en la Primera B. Su ADN está en darle a las mujeres “contención y un espacio para desarrollarse, y que no tengan que irse de la provincia”, dice Cintia Ramírez, secretaria de Deportes.

Actualmente se juega la Copa Gobierno de San Luis, que reunió a 64 equipos de las 5 ligas provinciales. Y en paralelo el Provincial Sub 14. Con más 2.000 jugadoras en cancha, es el primer torneo del país que juntó más equipos y futbolistas de una misma provincia.

Pasión. La Copa Gobierno de San Luis reúne a 64 equipos de toda la provincia, además de jugar en Sub 14. Foto: AGENCIA SAN LUIS.

Ariel Duvara, presidente del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Sanluiseña da una enorme noticia: “El 21 de mayo arranca el primer torneo oficial de la historia del fútbol provincial del infantil femenino”.

Hoy en la Liga capitalina hay 700 jugadoras fichadas. “En femenino solo tenemos Primera y Reserva, son 11 equipos en Reserva, 11 en Primera B y 9 en Primera A. Aún no es obligatorio que cada club deba presentar fútbol femenino, pero vamos camino a eso”, remarca Ariel y dice que “la evolución es impresionante y el desempeño de San Luis FC ayuda mucho a ese crecimiento”.

El porcentaje de jugadores y jugadoras fichadas es de 70 por ciento varones y 30 por ciento mujeres.

Daniel Miranda, presidente de la Liga Sanluiseña, admite: “Es tremendo el crecimiento. El femenino va a un ritmo que asombra y que nos obliga a dar respuestas con organización de torneos y acompañamiento. El próximo lanzamiento del infantil femenino es un orgullo y es fruto del trabajo de muchísima gente del fútbol, tanto hombres como mujeres”.

En la Liga Mercedes de Fútbol, el presidente Héctor Lombardi dice que “oficialmente en la Liga tenemos 200 jugadoras en primera división y 200 niñas y adolescentes desde la categoría Sub 12 a la Sub 17. Tenemos 22 clubes afiliados, los que la mitad tienen fútbol femenino y 2 equipos son clubes invitados. Aún no están obligados a presentar categorías femeninas. La idea es sumar próximamente Reserva y Seniors, y pensar en un futuro categorías Sub 6, 8 y 10”.

En Villa Mercedes se juega al fútbol femenino de mayores desde hace 15 años, pero fuera de la órbita oficial de la Liga. “La categoría infanto-juvenil se incorporó en agosto de 2021”, precisó Lombardi.

Hay mayor cantidad de jugadores varones fichados. En una ecuación lógica: más de 100 años lleva el fútbol masculino y 15 años el femenino. “Y también hay futsal femenino, con mayor participación de clubes no afiliados; empezaron con una categoría y hoy son dos categorías. Solo existe la primera división en futsal, pero la idea es incorporar tanto infantiles como seniors”.

Las chicas jugando a la pelota en torneos oficiales en Villa Mercedes rondan las 700.

Mario Echevarría, presidente de la Federación Provincial de Fútbol, sostiene: “En Villa Mercedes todo creció mucho más rápido de lo pensado, sobre todo porque varias figuras que están en el fútbol nacional, como Martina del Trecco (River), Valentina Barroso o Nuria Martínez (Independiente) juegan en equipos de importancia. Ahora el trabajo debe estar en divisiones inferiores y los clubes tienen que acomodar su infraestructura para recibir a las nenas”.

Y el número se repite. En la Liga Futbolística del Valle del Conlara, “entre todas las divisiones tenemos 700 chicas fichadas en Primera, Sub 15 y futsal”, asegura Marcelo Demarchi, su presidente.

El dirigente de Tilisarao cuenta: “Tenemos fútbol femenino desde 2014. En 2016 quedamos entre los 8 mejores equipos del país tras una final ganada a Río Cuarto (región Centro) y no se pudo definir el torneo por una reestructuración de AFA”.

En el Valle hay 5.200 varones fichados (primera, infantiles y futsal) y 700 mujeres con ficha.

Jacqueline “Koka” Bringas, secretaria de la Liga Sanluiseña Región Sur, exjugadora del Club Cultural Los Ranqueles de Nueva Galia y refuerzo del actual campeón BAP de Batavia, comenta: “Hay alrededor de 200 mujeres fichadas en la Liga del Sur, y por el momento es solo una categoría, la primera división. Aún no hay reservas, ni infantiles. En total son 7 clubes los que presentan femenino, de 12 que es el total que compite en el torneo masculino en el sur”.

Humberto Arce, presidente de la Liga del Norte, informa que “son 11 equipos que compiten en el fútbol femenino de 23 clubes que tiene la Liga”.

“La evolución es muy buena en toda la provincia, la Liga del Norte sumó fútbol femenino a partir del año pasado. Hay afiliados, entre mayores y menores, hombres y mujeres, 2.450 personas, de ellas 160 son mujeres”, indica el dirigente de Candelaria.

Con los datos oficiales entregados por cada una de las 5 ligas de fútbol que existen en la provincia, alrededor de 2.500 jugadoras de todas las edades compiten al fútbol en forma oficial en la geografía puntana.

Nuevo clubes. El Deportivo Desarrollo Social (con Mónica Ochoa, ubicada a la derecha), irrumpió en 2022. Foto: El Diario.

En el país

Los primeros recortes de los diarios mencionan partidos entre mujeres en 1923. El diario La Vanguardia, el 13 de octubre de ese año, tituló “El match femenino de football”, donde veintidós mujeres divididas en dos equipos (Argentinas y Cosmopolitas) jugaron el primer partido de la historia del país, en la antigua cancha de Boca. El periódico dice que las mujeres fueron organizadas por un empresario con una única finalidad, una parodia para hacer negocio.

Desde 1991, el fútbol femenino es reconocido por la AFA, pero su semiprofesionalización llegó en 2019, tras un reclamo histórico de las jugadoras.

Desde ese entonces, parte de las jugadoras de los planteles de Primera A fueron tenidas en cuenta como trabajadoras, lo que marca tener contratos y que perciban un salario, que es equivalente a un jugador de Primera C masculino (4ª categoría del fútbol de varones) y obra social.

En 2018, Lucila Sandoval creó la organización Pioneras del Fútbol Femenino, que homenajea y reúne a las exjugadoras, entre ellas las Mundialistas que el 15 de agosto de 1971 salieron a la cancha por primera vez representando a la Selección Argentina en México, enfrentando a Inglaterra, Dinamarca, Francia, Italia y las locales.

Visibilización

En la igualdad de oportunidades, el tema de la utilización de las canchas deja mucho que desear. Tanto masculino como femenino se merecen ser locales en el estadio oficial del club (como pasó en All Boys cuando fue el representante puntano), no en una cancha auxiliar como lo hacen las divisiones inferiores. No debería haber diferencias en eso, pero las hay y muchas. Por caso, San Luis FC en la Primera B jugó ante Deportivo Español en la tercera cancha auxiliar. Y en ese potrero, las “Gallegas” se presentan siempre como anfitrionas.

Los medios de comunicación avanzan a paso lento. Los derechos televisivos apuestan poco al fútbol femenino y los dirigentes también. El 8 de octubre del año pasado falleció Giuliana Gómez, jugadora de Argentino de Merlo y las compañeras culparon a la institución por negligencia y falta de apoyo cuando les dijeron que tenían que pagarse el viaje a Rosario para jugar la fecha del torneo de Primera C, que ganó San Luis FC. Estuvieron solas en el viaje y también en el entierro. Las autoridades del club nunca aparecieron.

Aquí en San Luis ya pasó de ver esta temporada a equipos que llegan sin dirigentes. Solamente jugadoras bancándose el viaje con rifas y cuerpos técnicos a cargo de todo. Como sucedió con Puerto Nuevo, en el partido jugado en la recién estrenada Villa Deportiva.

San Luis marca diferencia en el acompañamiento periodístico al fútbol femenino. El Diario de la República sigue la campaña de San Luis FC desde el torneo pasado, y su semana de entrenamientos, y Canal 13 San Luis transmite en vivo los partidos de cada fin de semana desde el actual torneo de Primera B (salvo en Camioneros, donde tampoco apareció un solo dirigente del club de Buenos Aires y no se dejó transmitir el partido ni por TV, ni por radio). Además, varias FM le dan un espacio de trascendencia, semejante al que tienen Juventud o Estudiantes, que son los máximos representantes del fútbol puntano masculino a nivel nacional.

La Selección

Antes del Mundial de China en 1991, hubo mundiales de fútbol femenino no oficiales donde sobresale el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en 1971 por 4 a 1, con los cuatro goles de Elba Selva en el estadio Azteca de México.

El primer partido que se toma de manera oficial por la FIFA se jugó el 3 de diciembre de 1993 contra Chile, de visitante, con triunfo "albiceleste" 3 a 2 y con goles de Liliana Baca, Gabriela Iacobellis y Silvia Meggers.

La primera participación de la Selección Argentina femenina fue en el mundial de Estados Unidos 2003 donde quedó eliminada en primera fase. El mismo desenlace se repitió en el mundial de China en 2007, aunque ese torneo se recuerda por clasificar con un equipo amateur y competir contra profesionales.

Luego de no clasificar a los mundiales de Alemania 2011 y Canadá 2015, la Selección volvió en Francia 2019 con su mejor actuación y su primer punto mundialista: empate con Japón 0 a 0, derrota 1-0 con Inglaterra (tiene liga profesional) y empate 3-3 ante Nueva Zelanda tras ir perdiendo 3 a 0.

Argentina irá en julio a su cuarto Mundial. Será en la edición de 2023 a jugarse en Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de julio y el 20 de agosto.

El equipo de Germán Portanova integrará el Grupo G junto a Suecia, Sudáfrica e Italia. Los tres partidos de Argentina tendrán como sede a Nueva Zelanda: debutará el 24 de julio ante Italia, en Auckland; el 28 con Sudáfrica, en Dunedin, y el 2 de agosto cerrará frente a Suecia, en Hamilton.

Pese a las diferencias notorias, el fútbol femenino está en constante evolución y San Luis va a la cabeza de ese crecimiento.

En voz alta

Evitar el desarraigo de las chicas

Cintia Ramírez, secretaria de Deportes.

El fomento al fútbol femenino surgió con la intención de impulsar el desarrollo de las futbolistas en la provincia aprovechando que hay muchas chicas que juegan, pero por ahí no cuentan o contaban con contención por parte de los clubes. A fines de 2018 creamos la primera Copa Provincial de fútbol femenino para hacer un análisis de los valores con los que contábamos en la provincia. Uno de los objetivos era fusionar a los dos equipos que llegaran a la final para crear un equipo que nos represente a nivel nacional, y así lograr que más clubes se quieran contagiar del proyecto y quieran competir de manera profesional.

Así nació San Luis FC, pero también a partir de estos torneos provinciales fue que otros apostaron a desarrollar mejor el fútbol femenino y hoy no solo quieren participar de la Copa Provincial de fútbol femenino por todo lo que eso significa (este año se inscribieron 64 equipos de las 5 ligas), sino porque otorgará una plaza al Torneo Federal, lo que les permitirá transitar un camino similar al de San Luis Fútbol Club.

El objetivo que tenemos ahora es evitar el desarraigo de las chicas, para que no se tengan que ir lejos para hacerse profesionales, que tengan acá una institución que las acompañe y contenga. Hoy en día hay varias puntanas jugando en Buenos Aires y hasta en el exterior, porque en su momento no había un club que las contenga. Este proyecto fomenta que muchos más clubes quieran tener la misma posibilidad.

Disfruto lo que está pasando

Vanesa Marín, referente del fútbol femenino del norte provincial.

Por ahí me lamento en decir que llegué un tiempo tarde. En mis inicios en el fútbol no había estas oportunidades, pero disfruto ver todo lo que está pasando.

Hoy, y más allá que sigo jugando, mi apoyo es a las más chicas, que puedan crecer, que tengan las oportunidades que no tuve. Estoy muy contenta por la evolución, por el crecimiento, por la importancia que le da el Gobierno.

En un tiempo estuve en Guerreras, en la ciudad de San Luis,y jugué con chicas que hoy están San Luis Fútbol Club. Ellas eran esas chicas a las que les cerraban puertas e insistían como Antonella Flores, Daiana Alaniz, Amira Camargo y Samanta Montero.

La decisión del Gobierno es muy importante, gracias a Dios que pudieron llegar con tanta pelea.

En mi caso pasé de esperar 5 y 6 horas en una terminal para tomar el colectivo y regresar de San Luis a Quines, después me compré una moto y así viajaba; siempre sentí una locura por el fútbol. Agradezco que tengo una familia que ama el fútbol, mis papás y hermano, y mi pareja, Armando Cortez, que me apoya en todo.

Festejo todo lo que está pasando en el fútbol femenino en San Luis. Las mujeres futboleras lo merecíamos, para todas las que lo intentaron durante tantos años hoy también es este momento.

Emociona lo que se vive en la provincia

Lorena Saldaña, presidenta del fútbol femenino Liga Futbolística y Deportiva del Valle del Conlara.

Reconocemos el compromiso que tiene todo el fútbol por los derechos de las mujeres, y la colaboración de las organizaciones locales es muy importante.

Nuestros equipos del Valle están participando de la Copa Gobierno de San Luis, con Atlético Concarán y Las Lagunas en instancias finales, y eso nos enorgullece.

Estamos muy contentos con la inversión que hace el Gobierno con el fútbol femenino, no solamente generando un torneo para que participen todas, sino por haber creado el San Luis FC, un equipo que demuestra su capacidad profesional jugando en la B de AFA. Dentro de ese plantel hay jugadoras del Valle, como Melina Salinas (Tilisarao), Lucila Aste (nació en Buenos Aires y vive en Merlo), y Florencia Cordero (La Toma). Y el entrenador de arqueros Gastón Herrera (Concarán).

El Gobierno le otorga a los clubes la posibilidad, con subsidios, para mejorar los clubes, construir vestuarios para nosotras, ya que muchos clubes son muy antiguos y solo tienen vestuarios para varones. Eso nos motiva a seguir trabajando y garantizar que no estamos solas, estamos acompañadas por una tarea en conjunto de toda la provincia y del estado puntano.

Las 700 mujeres que tenemos fichadas es un número muy importante, nos demuestra cómo fuimos creciendo año a año.

En las reuniones no nos dedicamos a armar fixture, hablamos de la realidad y poco a poco vamos cambiando la mentalidad de muchos clubes, eso motiva, significa que más mujeres experimentan los beneficios que da el fútbol. En el Valle fomentamos la participación y acompañamos a las jóvenes a que puedan crear clubes en parajes; esto se da porque las chicas sienten que no están solas.

Sigamos trabajando así, es muy emocionante lo que se hace con el fútbol femenino en la provincia.

Cambió mucho la mentalidad

Jacqueline “Koka” Bringas- secretaria de la Liga Sanluiseña Región Sur, exjugadora del Club Cultural Los Ranqueles y futbolista del actual campeón BAP de Batavia.

Alrededor de 200 mujeres están fichadas en la Liga del Sur, por el momento es solo una categoría, la primera división. Aún no hay reservas ni infantiles.

En total son 7 clubes, de 12 que es el total que compite en el torneo masculino en el sur.

Juegan en femenino BAP (Batavia), Los Ranqueles (Nueva Galia), Defensores de Fortuna (Fortuna), Las Flores (Buena Esperanza), Juventud Unidos de Navia (Navia), Juventud Unida (Anchorena) y Deportivo Arizona (Arizona), que se sumó este año. No están obligados a presentar femenino ya que es una Liga que recién comienza, pero sí incentivamos a los clubes a que formen equipos en el futuro inmediato.

En el sur cambió mucho la forma de ver el fútbol de las mujeres, más allá de que todas las que juegan lo hacen por diversión, ahora existe un compromiso previo a cada partido que es tener constancia para ir a entrenar, organizar horarios y ser parte de este crecimiento.

Con el torneo de la Copa Gobierno de San Luis, las chicas del sur estuvieron a la altura de muchos clubes, hoy nos sigue representando en instancias finales Juventud Unidos de Navia.

La Liga comenzó a mediados de agosto de 2022 y si nos fijamos que el fútbol masculino tiene fichados alrededor de 500 chicos (entre Reserva y Primera) y el fútbol femenino tiene cerca de 200, el número es muy alentador.

Estamos agradecidas del respaldo del Gobierno, de lo cerca que está de nuestros clubes. El fútbol femenino no va a parar de crecer.

Creció gracias al trabajo en equipo

Rita Bogado, coordinadora de fútbol femenino infantil de la Liga Mercedes de Fútbol.

El fútbol femenino en la Liga de Villa Mercedes creció muchísimo. Se sumó en los últimos dos años el futsal femenino, primero con una categoría, la A, y al siguiente año la B. También se apostó a las bases, creando el primer Torneo Desarrollo Femenino en agosto del 2021. Este año tenemos el 4º Infanto-Juvenil, incorporándose las categorías Sub 10, 12, 14 y 16.

De a poco se va rompiendo el paradigma de que el fútbol es de hombres. Y hay cada vez más niñas y jóvenes animándose a jugar.

Ni hablar de la profesionalización que nos da el nuevo club San Luis FC, que garantiza a las jóvenes cumplir sus sueños de ser jugadoras en su provincia. Esto también avanzó muchísimo, al punto de armar filiales en muchas localidades del interior provincial.

A nivel regional o nacional, el panorama de a poco también va cambiando gracias a grandes referentes que tenemos en nuestro fútbol femenino, como Mónica Santino con la “Nuestra Fútbol Feminista” que lleva adelante un equipo de fútbol femenino popular de la Villa 31 a Córdoba, Mendoza, Santa Fe y La Pampa. Y hay muchísimas chicas que llevan adelante esta creación de escuelas deportivas de fútbol femenino infanto-juvenil.

De acá a 10 años vamos a poder tener categorías puras de infantiles femenino, como existe en el masculino.

Gracias a un trabajo en conjunto con todos los dirigentes de los clubes, de las Ligas, de la Federación de Fútbol y distintas instituciones que acompañan, como la secretaria de Deportes provincial y la secretaria de deportes municipal, todo esto creció gracias al trabajo en equipo.

El fútbol femenino sigue creciendo y no va a parar.