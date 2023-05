La UNSL adhirió a la ley de inclusión laboral travesti y trans

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) adhirió este miércoles a ley de cupo laboral travesti-trans Diana Sacayán-Lohana Berkins y estableció conformar un equipo de trabajo para elevar proyectos ante el Consejo Superior para su reglamentación en un plazo de 90 días.

La propuesta surgió del Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (Sidiu) en concordancia con lo expresado por el rector Víctor Moriñigo, en el discurso de asunción de su segundo mandato, donde manifestó la necesidad de trabajar en espacios de inclusión.

La Comisión de trabajo será coordinada por el secretario general de la UNSL, Raúl Gil, quien explicó que adherir a la Ley N° 27636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins, implica que el Estado argentino posea en sus plantas permanentes de empleados y empleadas un porcentaje de personas de este colectivo.

El funcionario indicó que para el caso de las universidades no es tan lineal, porque además de los convenios colectivos para el personal docente y no docente, "rige la Ley de educación superior que tiene ciertas exigencias para ingresar a trabajar, es decir para ser docente, o no docente se debe rendir un concurso público y abierto, es por ello que "pensar en cupos es contradictorio", y trabajar en ello "llevará una labor participativa".

El equipo de trabajo será coordinado por el secretario general y estará integrado por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), el Consejo de Género de la UNSL, sindicatos docentes y no docentes, la Federación de estudiantes y referentes de la comunidad trans de San Luis, que serán quienes eleven proyectos al Consejo Superior con dispositivos institucionales para reglamentar lo que exige la ley y crear políticas inclusivas.

"Personalmente estoy convencido de que ir en esa dirección es una obligación que tiene la universidad. Independientemente de las personas, de las miradas, de las formaciones disciplinares, creo que la universidad está cumpliendo con una obligación, no es que le estamos dando nada a nadie, sino que estamos haciendo lo que nos corresponde", concluyó el funcionario.

NTV / Télam/ UNSL