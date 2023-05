Puntanos de Pie, un sublema que nació de un fuerte trabajo barrial

Puntanos de Pie es otro de los sublemas que forma parte del lema Unión por San Luis, de cara a las próximas elecciones del 11 de junio. Con candidatos en cargos municipales y legislativos en tres departamentos y apoyando como gobernador a Jorge “Gato” Fernández, desde el espacio aseguraron a El Diario que buscan llegar a la política por vocación de servicio y no para conseguir un puesto.

Héctor Zavala, abogado y primer candidato a concejal en San Luis por el espacio, recordó que el equipo forma parte de un movimiento social de nivel nacional que trabaja en los barrios de la provincia desde hace cinco años. Coordinan merenderos en barriadas de la capital como el República, V Centenario, 1º de Mayo, Los Álamos y Padre Mugica. Además, dictan talleres de artesanías y costura, apoyo escolar y participan de ferias municipales en la capital y La Punta.

Con experiencia en cargos de representación nacional, Zavala recordó su paso por la delegación local del Inadi y la Secretaría de Agricultura Familiar y remarcó la filosofía del espacio. “Queremos dejar bien en claro la vocación de servicio que ponemos a disposición del ciudadano. Nuestros candidatos en todos los cargos no vienen a buscar trabajo por cuatro años. Cuando he ocupado cargos públicos, se ha cumplido el período para el que fui designado, lo he dejado y he vuelto al ejercicio de la profesión de la que vivo”, apuntó.

“Creemos que esa crítica o ese desgaste de la representación política partidaria se produce precisamente porque el ciudadano ve que hay ciertas personas que se eternizan en la función pública, que están 10, 15, 20 años ocupando el mismo cargo. Creemos que eso tiene que terminar, haciendo un recambio no solo generacional, porque no creo que tengan que ser todos jóvenes los que ocupen lugares. Tiene que haber lugar para todas las clases sociales, todas las edades; aspirar a un gobierno inclusivo”, ahondó.

Otros candidatos del sublema son Eric Lucero (padre de la niña desaparecida, Guadalupe) como candidato a concejal en segundo término en la capital; Gustavo Abraham (empresario) como senador por Pueyrredón; Guillermo Peralta (concejal de Tilisarao) para senador por Chacabuco y Víctor Rutti (exconcejal) para intendente de Justo Daract.

En La Punta, apoyan la candidatura a intendente de Juan Pablo Martínez, del sublema Blanca, Celeste y Blanca; en la capital aún no tienen definido a quien apoyarán para la intendencia y en la gobernación, avalan al “Gato” Fernández. “Coincidimos en muchos aspectos con lo que él propone. En muchos otros tenemos una mirada distinta, pero lo hemos escuchado, lo hemos debatido y creemos que podemos hacer un aporte a su futura gobernación”, resumió.

En cuanto a sus propuestas, Zavala dijo que personalmente impulsará en conjunto con el espacio un plan integral de seguridad. “Sobre la política criminal no se puede hablar como se habla de la mayoría de las propuestas, en forma aislada de poner cámaras, o aumentar las penas. Sino que se tiene que tratar de un proyecto integral, porque las soluciones aisladas nos van a llevar a pésimos resultados”, remarcó.

“Proponemos que nuestro candidato a senador presente un proyecto de ley producto de la discusión que se haga en barrios, intendencias, a disposición de la sociedad toda y que se plasme en un proyecto de ley”, concluyó.

Redacción/ALG