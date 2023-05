"El príncipe idiota" llega a Casa del Poeta

“Cuando se siente abrumado y sumergido en la intensidad que le genera ser el vocalista de “Mi amigo invencible”, Mariano Di Césare busca a “El príncipe idiota”, su alter ego musical, para que lo rescate de la torre de la rutina y lo lleve a un lugar más tranquilo para retomar fuerzas y seguir por el camino del disfrute.

Con su faceta más calma e intimista, Mariano llega por primera vez a Merlo con un show que tendrá momentos de diversión, improvisación y mucho agradecimiento. El concierto será en el auditorio del museo Casa del Poeta a las 20 y las entradas se pueden reservar al 3513585667.

Di Césare siempre tuvo en sus planes conocer Merlo y agradeció la oportunidad de que sea de la mano de la música. El artista mendocino adelantó que el show mutará según lo que vea dentro del auditorio e improvisará con la situación, la gente, la noche y el compartir con los demás. “Voy dispuesto a abrirme y recibir lo que el lugar propone y a su vez tocar mis canciones que estarán dentro de un repertorio que se compone de composiciones mías, las que tenemos con ´Mi amigo invencible´ y algunas versiones de música popular que me gusta tocar”, agregó.

"El príncipe idiota" nació una noche en la que Mariano tenía las canciones listas para entregar y debía pensar en un nombre para presentarlas. Al cantante le gustan los juegos de palabras donde se encuentran dos mundos diferentes. Además, en esos días, había visto la película “Barry Lyndon”, de Stanley Kubrick, en la que el personaje principal es un príncipe bastardo, idiota, que le cayó bien porque demostraba una figura de antihéroe que lo seducía.

“Al otro día le conté a mi mamá y me dijo que también pensara en el libro de Fiódor Dostoyevski, que lleva este nombre, que todavía no leo y que me resultó simpático. A veces me dan ganas de cambiarlo, pero estoy bien, me siento a gusto y representado”, aseguró.

Como “Mi amigo invencible” es un fuego que lleva prendido muchos años y que Mariano junto a sus compañeros deben alimentarlo porque siempre está a punto de apagarse, los días del cantante son intensos, de mucho trabajo y precisión para que el proyecto no pierda fuerza.

“El tiempo y mis días pasan por el grupo. Cuando me siento saturado llega 'El príncipe idiota' a rescatarme, un trabajo en el que también influye el acompañamiento de mi familia, la bicicleta y el sol”, expresó el vocalista que tiene un 2023 cargado de proyectos propios y colectivos.

Mientras que con su banda comienza a planear los próximos destinos que lo lleven por el país y Latinoamérica para presentar “Isla de oro”, su último disco que estuvo nominado en los premios Gardel como “Mejor disco pop”; con su faceta solista espera reunir las canciones necesarias para grabar. Además, Di Césare es productor musical y acompaña a varios colegas en la creación de sus álbumes.

Su rol como productor se desprendió en pandemia cuando, junto a la banda, tuvo una experiencia de formación durante diez días que lo llevó a conocer un mundo nuevo. “Siempre estuve interesado en acompañar a amigos y colegas en los procesos creativos de grabación. Así fue que empecé a trabajar naturalmente con otros artistas a distancia. Ya había producido antes, pero el rol creció y cuando terminó la pandemia comencé a elegir los proyectos de artistas que realmente me interesan y me gustan. Poder elegir y poner tu cuota de creatividad es una locura hermosa”, contó el artista que también es cineasta, aunque delegó esa profesión por la música.

"El príncipe idiota" en Merlo

DÍA: este jueves

HORA: 20

Lugar: Casa del Poeta, Merlo

ENTRADA: 1.800 pesos