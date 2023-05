Gustavo Fernández, una visita ilustre en la victoria del "Lobo"

La estupenda victoria que logró GEPU en el quinto partido de la serie de cuartos de final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet ante Deportivo Norte de Armstrong por 102 a 73 tuvo una visita ilustre: fue nada más y nada menos que Gustavo Fernández, uno de los deportistas más laureados de Argentina y un verdadero orgullo, no solo para su padre, el entrenador del "Lobo", sino para todos los presentes en el "Emilio Perazzo", quienes le mostraron su calor y amor a un deportista que llevó al tenis adaptado argentino a lo más alto del mundo.

Vivió todo el encuentro apenas a dos metros del banco de suplentes donde estaba su padre, vibró y celebró cada punto del equipo de San Luis, y se mostró casi tan exultante como amable con cada persona que se acercaba en el pospartido para interactuar con él.

"Estoy chocho de poder estar acá. Por una cuestión de calendario nunca pude estar, pero esta vez se dieron situaciones extraordinarias y me pone muy contento haber vivido esta hermosa noche para todos", explicó el tenista.

No hace falta decir que el básquet ocupó un lugar fundamental en la mesa familiar, por ser hijo de una de las glorias más grandes del deporte en el país y de un hermano que también honró con creces a este deporte; todo eso fue generando en Gusti una pasión intensa por la pelota naranja. Incluso es común ver en sus redes sociales posteos sobre NBA o luciendo indumentaria de equipos a los que sigue desde lejos.

"Miro mucho básquet. A mi viejo lo sigo de toda la vida; a mi hermano, cuando jugaba, también. Soy un gran fanático de ellos y del deporte en general. Estoy muy contento porque sé todo lo que laburó mi papá y todo este grupo durante el año. Ahora dieron un paso más y tendrán que seguir trabajando".

Una lesión en la espalda lo tuvo a mal traer en 2022 y en 2023. Una infección y una operación de amígdalas lo mantienen lejos de las canchas, donde consiguió ser el Nº 1 indiscutido del tenis adaptado y mantenerse en esa elite hace ya más de una década.

La recuperación de esa intervención quirúrgica le demandó un poco más de lo esperado por un sangrado y está cerca del alta médica para poder volver a ejercitarse.

"No sé honestamente cuándo voy a poder volver a competir. Esta semana voy a tener el alta médica para volver a entrenarme, voy a ver con qué me encuentro, cómo estoy físicamente. Pasaron cosas que fueron extraordinarias; no fue algo cotidiano. La verdad es que esta es una situación nueva en la que no sé con qué me voy a enfrentar de aquí en adelante, así que espero estar lo mejor posible y volver de la mejor manera".

"Indudablemente, lo que pasó me dio un susto grande. Mentalmente me siento muy bien, pero esto me cambió la perspectiva. Espero poder retornar pronto y la verdad es que tenemos muchas ganas de jugar" , aseguró.

Como todo marchó tan bien en el partido en el que Gusti estuvo en cancha, todos nos ilusionamos con verlo en las semifinales ante Libertad de Sunchales que arrancan mañana, pero el ganador de cinco trofeos de Grand Slam individuales y abanderado de la delegación argentina en los Juegos Parapanamericanos 2016 tiene otros compromisos.

"La verdad es que me encantaría poder quedarme acá, pero, como dije, la semana próxima recibo el alta médica y vuelvo a Buenos Aires y a mis entrenamientos", sentenció.

Antes de abandonar el "Emilio Perazzo", dejó una reflexión para su padre: "Yo soy el fanático Nº 1 de él, lo veo trabajar mucho durante todo el año y lo que siento es un orgullo inmenso; le deseo lo mejor a todo este plantel para lo que viene, que seguramente será muy difícil", cerró Gustavo, una verdadera estrella con una humildad y un corazón de oro.

