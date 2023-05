En el marco de una campaña electoral, las distintas fuerzas políticas se permiten abordar algunos temas y omitir el tratamiento de otros. Y obviamente, es su potestad actuar de este modo. En tal caso, esa elección de las cuestiones sobre las cuales se propondrán decisiones y acciones también será toda una definición que los electores sabrán evaluar oportunamente. Aun respetando esta consigna, puede señalarse que hay algunas cuestiones que reclaman una definición precisa y profunda de parte de quienes se presentan como candidatos a cargos electivos. Sobre todo si se trata de cargos ejecutivos que acarrean una notable responsabilidad. La inflación es una de esas cuestiones de abordaje imprescindible. Una posición firme respecto de este grave problema contribuye a evitar la naturalización de este, y a que los ciudadanos de una provincia lo asuman como un designio fatal contra el cual es muy poco lo que pueden hacer. Una especie de resignación absolutamente nociva para la calidad de vida en democracia. A la inflación hay que enfrentarla.

La inflación, oficialmente anunciada, que corresponde al mes de abril de este año para toda la República Argentina fue del 8,4%.

La práctica económica admite como un margen de rentabilidad que premie la labor empresaria o el riesgo empresario, el 8%. Este es un valor de ganancia compatible con una política racional de formación de precios. El 8%. Hoy, ese valor es solo inflación. Incluso supera ese margen admisible, habitual, coherente. No existe entonces labor empresarial, ni gestión comercial, ni criterio posible en la determinación de precios de la economía que tolere este 8,4%. Reconocida como el alza indiscriminada del precio relativo de los bienes, la inflación es un problema estructural, no es exclusivamente el resultado de una coyuntura monetaria. La estructura económica y productiva de la Argentina es generadora de inflación. Está claro que existen responsabilidades que cada uno de los gobiernos nacionales deberían asumir. Lejos del reparto de culpas, y en reconocimiento de desaciertos y

desajustes. El endeudamiento y la emisión como exclusivos remedios a flagrantes desequilibrios fiscales no conducen a ningún otro destino que a una espiral inflacionaria vertiginosa y muy difícil de contener. La inflación distorsiona y compromete los presupuestos provinciales y municipales. Los desdibuja y los torna inviables. Las causas están en otro lugar, pero las consecuencias se pagan en todos los rincones del país y las padecen absolutamente todos los sectores de la economía. Esta realidad genera impotencia y confusión. Una provincia no cuenta con herramientas legales, ni con instrumentos idóneos para atacar las causas de estos desequilibrios.

Frente a esa realidad, es muy saludable que un candidato a gobernador de San Luis proponga un gesto solidario y de unidad. Una expresión colectiva que manifieste atención y repudio a la inflación. No cabe permanecer indolente frente a este flagelo.

Jorge “Gato” Fernández propuso realizar en conjunto una acción libre y solidaria, que además no fue dirigida contra nadie en particular. No fue ni violenta, ni comprometió ni los bienes ni los intereses de nadie. Se trató de un apagón de un minuto que comenzó exactamente a la hora 8 y 4 minutos de la noche del jueves. La iniciativa fue bien recibida y el apoyo fue masivo.

Es de un altísimo valor simbólico, en libertad y de forma conjunta, que los pueblos se expresen de un modo contundente frente a aquellas cuestiones que pretenden someterlos y denigrar su condición de ciudadanos con posibilidades de desarrollo y crecimiento. No por casualidad esta propuesta consiguió tanta adhesión y colocó el tema en un espacio de debate y discusión. La resignación indolente es para pueblos débiles sometidos a la fragilidad cómplice de pretendidos líderes de ocasión.