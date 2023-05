Piden que no dejen de investigar la muerte de un chico en una comisaría

A tres años de que un adolescente de 16 años apareciera ahorcado en una celda de la Canaf (Comisaría de Atención de Niñez, la Adolescencia y Familia) de Villa Mercedes, la investigación en torno al caso está a punto de ser cerrada, puesto que la Justicia entiende que el chico se suicidó y, por lo tanto, ya no hay nada más que investigar. Pero la hipótesis de que se haya quitado la vida nunca convenció a la familia y por eso, a través de su abogado, solicitarán que la causa no sea archivada.

El adolescente había sido aprehendido por la Policía la noche del 24 de abril de 2020 en Tucumán, entre Nelson y Olloqui, frente al barrio 960 Viviendas. Además de que por ese entonces no estaba permitido circular debido a las restricciones por la pandemia, lo detuvieron porque lo notaron en una actitud sospechosa, explicó en su momento el comisario mayor Oscar Contrera, jefe de la Unidad Regional II.

De hecho, los patrulleros fueron hasta allí porque habían recibido un llamado al 911 que alertaba sobre una persona que merodeaba la zona tocando los picaportes de los vehículos.

Luego de requisarlo, constataron que era menor de edad y lo trasladaron a la Canaf. A las pocas horas, cuando cumplimentaban el trámite para entregar el chico a su madre, el jefe de servicio de la seccional fue hasta la celda donde estaba el joven y lo vio colgado de una ventanilla con su propia remera.

Gustavo Otegui, abogado de la familia, explicó que la Justicia solo se ocupó de investigar una sola hipótesis, la del suicidio, que fue aquella que "la Policía le llevó a la Justicia". "Si una muerte ocurre en una sede policial el juez tiene la obligación de dudar de la teoría que le trae la Policía. Acá hay un hecho objetivo, que es la muerte del chico, ante eso no se puede comprar la teoría de quien debió cuidar que no terminara muerto", argumentó.

El letrado remarcó que "hay una serie de circunstancias muy dudosas, que no se terminan de disipar" y que, por eso, no van a "abandonar la búsqueda de la verdad". La hipótesis del suicidio nunca les "terminó de cerrar", expresó. "Es muy difícil de explicar, incluso desde la ciencia médica, lo del suicidio, porque no es fácil autolesionarse hasta quitarse la vida con escasos recursos adentro de una celda, sin tener una soga, sin el lugar adecuado, además de la altura y el peso que tenía el joven", detalló.

Redacción/MGE