Los fanáticos puntanos celebraron el día de Stars Wars

Cientos de personas se reunieron este sábado en el Centro de Convenciones Monseñor Enrique Agelelli, en la exterminal de colectivos, para celebrar el Día de Star Wars. Muchos llegaron caracterizados de alguno de los personajes de la saga de ciencia ficción creada por George Lucas.

La actividad fue organizada por la asociación Fan Dom San Luis, quienes de esta manera demostraron su pasión por la por la ciencia ficción, el terror y la fantasía con los seguidores puntanos.

La fecha de la celebración a nivel mundial es el 4 de mayo y nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre “Que la Fuerza te acompañe”​ “May the Force be with you”. Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day.

En 2011 el Toronto Underground Cinema, organizó un festival de cine ese día y desde entonces multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

En la jornada de este sábado en San Luis, no solo se centró en la celebración del Día de Star Wars, sino que también se sumó la “Revancha de los cinco”, “The Revenge of the Fifth”, que suena muy parecido a Sith, que son los caballeros oscuros”, explicó Jorge Giménez Roca, presidente de de Fan Dom San Luis. Lo que permitió que los fanáticos del lado luminoso y oscuro se unieran para disfrutar las temáticas de la saga.

NTV