Un justo homenaje a una buena persona

Cuando se consigue algún espacio de reflexión, sobre todo en la madurez de la vida, se descubre la tremenda importancia de ser o haber sido una buena persona. Se alcanza a comprender que, en la inmensa mayoría de los casos, las buenas personas no reúnen ese precioso atributo por flojas, o por rutina, o por temerosas, o por pusilánimes, lo hacen por sabias. En efecto, los seres humanos buenos son profundamente sabios. Guardan para sí una reconfortante paz interior, obran por el bien mismo y conciben la vida desde un espacio de privilegio muy difícil de alcanzar. Deberían reconocerse un sitial muy especial para quienes son o auténticamente han sido buenas personas. Dejar esa huella para tus semejantes es un gesto de infinita generosidad. Inequívocamente, Jaime Suñer fue una buena persona. Sin dudas, era esencialmente generoso.

Con mucho acierto desde el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Cultura se decidió designar a la boletería del Cine Teatro San Luis con el nombre de Jaime Suñer. Se lo hizo en su carácter de antiguo administrador del Cine San Luis, ubicado en San Martín y Belgrano, hace ya unos cuantos años. El acto se inició con lo que podríamos definir como un interesante paso de comedia donde los distintos personajes iban llegando a la boletería del antiguo cine a comprar sus entradas. Los inquietos actores del Teatro Independiente de Mercedes (TIM) lo hicieron ataviados de época, y llevaban en sus rostros el gesto de aquel momento. Al cine se concurría con expectativa, con ansiedad y con mucha felicidad. Como que se celebraba el encuentro. Y allí, los esperaban con cortesía, con buen trato, con gratitud por la concurrencia. Y hasta a quienes no podían acceder se les facilitaban las cosas para que no pierdan la función. Toda esa recepción estaba a cargo de Jaime, y así lo quiso testimoniar el homenaje. Y así lo inmortaliza la placa que con tanto sentimiento fue descubierta por familiares, por amigos, por autoridades. Qué buen momento se vivió. Se podía contemplar una mezcla de emoción y de justicia. Había como una voluntad implícita de reafirmar que todo lo que se decía y se transmitía había sido efectivamente así. Que así había sido Jaime. Y con el testimonio de su primo, el Gobernador de la Provincia, y de su propio hijo, quedó claro que ese don de gente del homenajeado no se limitaba a esta función. En su vida personal y en su trayectoria laboral había un sinnúmero de actitudes que lo develaban como una buena persona. En toda su extensa trayectoria en el Poder Judicial; en sus trabajos de colaboración con la gloriosa campaña del GEPU de San Luis, equipo de básquet que enorgulleció a San Luis. Y, obviamente, desde este espacio no se puede dejar de mencionar la silenciosa, pero insuperable labor que Jaime desempeñó en El Diario de la República. En las más diversas áreas, y en diferentes circunstancias, fue un pilar fundamental del crecimiento de esta empresa. Y la referencia tendrá sus años, pero cobra una vigencia y una actualidad destacadísimas cuando se contempla el presente de esta organización y se lo reconoce sostenido en el esfuerzo de algunos pioneros, y sin ningún lugar a dudas, Jaime está entre ellos. Para quienes tuvieron el inmenso placer de compartir con él horas de trabajo y de esfuerzo, el recuerdo es emotivo y reconfortante. Hay cosas de la vida, hay seres humanos con quienes se compartió la vida, a los que se los recuerda con muchísima admiración y gratitud. Sin dudas, este es el caso.

Con mucho tino se destacó en este sencillo homenaje la importancia de la construcción del Cine Teatro San Luis. Sin dudas, un espacio muy propicio para muchas de las manifestaciones culturales de las mujeres y de los hombres de San Luis. Jaime estaría orgulloso de contemplar el crecimiento de su querido San Luis. Quizás podría ser el administrador del teatro, y lo haría con la bondad y la generosidad que lo caracterizaban. Su ausencia física lo impide. Es, entonces, muy justo y bien merecido que exista un espacio adecuado para tenerlo presente y recordarlo siempre.