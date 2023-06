Sistema de control de asistencia: 5 cosas que debes considerar antes de aplicarlo

Gestionar equipos de trabajo puede ser una tarea algo complicada. En empresas con gran cantidad de empleados presenciales y/o remotos, es importante contar con ciertas herramientas que permitan monitorear la presencia y el rendimiento de cada uno de ellos.

Llevar adelante este tipo de tareas no es sencillo, pero sí necesario para evitar un mal clima laboral producto de las comparaciones inevitables entre compañeros de trabajo.

Control de asistencia labora: un registro necesario

El control de asistencia laboral es solo el primer paso para poder garantizar la productividad de los empleados en una organización. Ese primer paso consiste en monitorear que efectivamente la persona cumpla con la asistencia al trabajo o bien notifique cuando no pueda estar presente.

De todas formas, el cumplimiento no estará determinado únicamente por la asistencia al trabajo si no por si respeta o no el turno definido previamente en el contrato laboral.

Esta tarea puede hacerse de forma analógica o bien digital a través de un software o sistema que facilite el control. En empresas con plantillas sumamente numerosas, la segunda opción puede resultar más amigable y ayudar a llevar adelante un registro más exhaustivo y prolijo.

Antes de aplicar el control de asistencias

Como ya hemos comentado, el control de asistencia es una herramienta necesaria para poder mantener un orden en la organización y en el trabajo diario de los colaboradores.

Ahora bien, ante de pensar en implementarlo es necesario contemplar ciertos factores que te ayudarán a que el procedimiento sea efectivo y los datos obtenidos sean verdaderamente útiles:

1. Debe ser fácil para los empleados

Existen diferentes tipos de control de asistencia. En primer lugar, podemos establecer la clasificación referida al espacio de trabajo del colaborador, es decir, no podrán aplicarse los mismos métodos para una persona que trabaja de forma remota que para otra que lo hace de forma presencial.

Para cada uno de ellos existen diferentes métodos. Sin embargo, cualquiera sea la modalidad de trabajo debes procurar que el tipo de sistema de control que implementes sea fácil de usar para los colaboradores.

Recuerda que son ellos quienes deberán usarlo diariamente por lo que debe ser algo amigable, que no les entorpezca su dinámica de trabajo.

2. Digitalización de la información

Si verdaderamente quieres facilitarte el trabajo en un futuro, entonces lo mejor que puedes hacer es pensar desde el inicio en un sistema que te ayude a digitalizar toda esa información.

Sin importar si se trata de una organización grande o pequeña, tener la información digitalizada te ayudará a pensar en estadísticas, gráficos y otro tipo de herramientas que te permitirán analizar los datos de una forma más sencilla.

3. Primero la comunicación

Si deseas tener una relación transparente con tus empleados entonces debes considerar comunicarles la nueva medida antes de que sea implementada.

Aquí será necesario que les expliques el objetivo del sistema de control y la manera en la que será llevada adelante.

4. No olvides que son personas

Puede parecer una obviedad, pero al momento de pensar en implementar un sistema de control de asistencia, debes saber que los resultados serán únicamente numéricos.

Esto puede ser muy útil en términos generales pero un poco engañoso en casos particulares. Ten presente que estás trabajando con personas que sufren inconvenientes y por lo tanto este tipo de eventualidades pueden verse reflejadas en irregularidades laborales (llegadas tarde, inasistencias, etc).

Es decir, controlar la asistencia es importante pero no debe perderse de foco el costado humano que permite percibir si ese colaborador no puede cumplir con su horario por algún tipo de problema personal que debería ser considerado por la organización.

5. Es solo la primera parte

Por último, y a modo de conclusión, una vez que ya hayas implementado el sistema de control de asistencia que te ofrezca los resultados que buscabas, debes saber que eso solo será una primera parte del trabajo.

Saber si el colaborador cumple o no con su parte del contrato laboral es importante pero no es suficiente para determinar su compromiso con la organización y su rol dentro de ella.

Lo que este sistema de control puede arrojar son datos numéricos cuantitativos que serán muy útiles para continuar con tu análisis en aspectos más blandos como el compromiso y el interés en el trabajo de cada una de las personas que integran la empresa.