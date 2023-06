Vecinos aprenden a soldar con un herrero que enseña gratis

Con la ayuda del herrero Gastón Bergonzi, un grupo de vecinos aprende a soldar para adquirir el oficio y tener una nueva salida laboral haciendo reparaciones o montando su propio emprendimiento. El hombre brinda el curso de manera gratuita a cambio de alimentos y abrigos que dona a comedores.

Dos veces por semana se reúnen en su taller, ubicado en Doctor Mestre 2072, no solo para aprender los conceptos básicos, sino también para poner manos a la obra para llevar adelante las primeras pruebas.

“Ha superado las expectativas de todos, ya van cuatro clases desde que nos recibió y también nos comparte su experiencia de cómo ha logrado todo. Es muy lindo, ya sea para pasatiempo o para dedicarse a eso; hay uno de los chicos que trabaja con Durlock y ahora podrá sumar otra alternativa”, contó Lucas Cardarelli, uno de los asistentes.

Asimismo, destacó que no solo aprenden algo nuevo, sino que también permite que puedan mejorar el curriculum vitae al momento de buscar empleo.

En la última clase les darán certificados a los alumnos y habrá sorteos de herramientas.

“Es un oficio con un campo laboral muy amplio y lo ha hecho de manera totalmente desinteresada y desde nuestra parte lo estamos aprovechando al máximo, ya que conocemos los principios básicos de seguridad y otros temas”, dijo.

Jorge Mengen, otro de los alumnos, comentó que se enteró del taller por un amigo y no dudó en contactarse para poder cursarlo.

“Empezamos a preguntar cuánto costaba y a cambio simplemente tuvimos que llevar un alimento no perecedero. Esas donaciones luego van a ser distribuidas y me pareció hermosa la movida, me puso muy contento y me dieron ganas de participar aún más. Empezamos los primeros días del mes y nos está yendo bárbaro porque Gastón nos comparte todo lo que sabe y no se guarda nada”, indicó.

Bergonzi aseguró que la mayoría de los asistentes ya aprendió a soldar y la próxima semana empezarán a preparar un proyecto final individual relacionado a la herrería.

“Están superentusiasmados, no han faltado nunca, están muy contentos, muy interesados y a la última clase la vamos a hacer en un salón, les vamos a entregar un certificado y habrá sorteos especiales para que se lleven herramientas de donaciones que hemos recibido de distintos comercios de la localidad para que tengan algo para empezar”, manifestó.

Además, agregó que al finalizar el trayecto sabrán hacer una parrilla, un canasto para los residuos, un disco para cocinar, rejas para proteger los domicilios y todo lo podrán hacer en algún rincón de sus casas y luego hasta podrán montar sus propias empresas.

Redacción / NTV