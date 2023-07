Los técnicos vivieron distintas sensaciones

Hay que intentar asociarse, más allá de que la cancha esté buena o mala, y eso intentamos mejorarlo en el segundo tiempo”, indicó el DT de Estudiantes, César Zabala, en su balance tras el final del clásico. Y argumentó: “La tensión nos jugó en contra en el primer tiempo, nosotros no estamos en una situación fácil y es comprensible, lo hablamos en el entretiempo de que nos estamos jugando la vida; este es un clásico y yo les exijo que intenten poner la pelota bajo el pie y no es fácil, pero en el segundo tiempo estuvimos mejor y no sufrimos mayores inconvenientes”.

En el otro vestuario, Duilio Botella, entrenador de Juventud, remarcó sobre el 0 a 0: “Fue un partido trabado, la cancha está realmente muy mala y Juventud fue superior a lo largo de todo el partido, sobre todo el primer tiempo donde tuvimos dos situaciones muy claras, un cabezazo en el travesaño (de Ferreyra) y el cabezazo de Parra, que le sale donde está el arquero”.

“Nos quedamos con la sensación que fuimos más que Estudiantes, que lo buscamos más”, puntualizó Duilio.

Facundo Hang, con un par de remates altos, generó algo de riesgo en el arco "auriazul". El volante del "Verde" dijo del partido: "Como todo clásico fue duro, trabado, el campo de juego no ayudó a la idea que tenemos desde la llegada de este cuerpo técnico, pero es un punto que nos ayuda a seguir creciendo".

Hang entiende que el partido "fue durísimo y dejó mucho que desear", y sintetizó: "Nos vamos lamentándonos porque necesitamos los tres puntos, pero por otro lado siempre es bueno sumar. Seguiremos jugando finales, hasta la última fecha son todas finales para nosotros".

Por su parte, Hernán Fredes, volante central de Juventud, puso la lupa sobre el juego: "Se complicó y no nos favoreció la cancha, el clima... fue un partido en el que la pelota anduvo mucho por el aire y costaba bajarla, lo buscamos y no pudimos; tuvimos las situaciones más claras y no pudimos llevarnos lo que vinimos a buscar, que era el triunfo".

Fredes regresó ayer tras un desgarro en el gemelo, y se retiró lesionado en el tramo final del clásico por un esguince de tobillo. "Apuntamos a darle alcance a Bolívar", puso como objetivo el "5".

Se fue el tercer clásico de 2023. Y fue el tercer olvidable 0 a 0.