¿Qué hacemos? Toda la cultura para despedir las vacaciones

Destacados

JUEVES

Otra oportunidad

El “Proyecto Fama” continua con su instancia de repechaje para aquellos participantes que fueron eliminados en la primera rueda. Los artistas se juegan su última chance en el casino Tropicana de San Luis. El público podrá acompañarlos a partir de las 21, con entrada gratuita.

MIÉRCOLES

El barco no descansa

La segunda semana de las vacaciones de invierno llegó y el exitoso “Peter Pan: el musical de Nunca Jamás” sigue de gira por el interior. La función que tendrán en San Martín será a las 19 en el SUM municipal, con entradas gratuitas para toda la familia.

Más agenda

El quinto año

“Vaivén Folk” es una banda de jóvenes talentos que toca folclore y cumple cinco años de formación. Para celebrarlo con el público, estarán en All Right a partir de las 22 para compartir su repertorio. La entrada es gratuita.

Payasadas vespertinas

La carpa de “La Contenta Circo” corta la semana invernal con la presentación de “Ocurrencias Chou”, el grupo que llega desde la Villa de Merlo con su humor payasesco. La función será a las 18.

Planeta musical

En base a la obra de Antoine de Saint-Exupéry, “El Principito”, Jorge Martín compuso una banda de sonido ideal para ser escuchada mientras se lee el libro. Los merlinos podrán conocerla en “Música para leer”, la experiencia que se vivirá en el auditorio del museo Casa del Poeta a las 17 con entradas a 700 pesos.

La ansiada reunión

Con feria, música en vivo, DJ y hasta un taller de repiqueteo para chacarera, la “Jam de pibxs” llega a Comuna para abrazar al invierno y darle calor. Comienza a las 21 con entrada a colaboración.

Previa para los amigos

Hace pocas semanas anduvieron por Mendoza, pero no se olvidan que en San Luis tienen escenarios que los reciben. Los hermanos Arturo y Dudú Costa Leite junto con Carlino son los encargados de musicalizar la medianoche en All Right. Con entrada gratuita.

Divertida trayectoria

“Kapanga” lleva 25 años de trayectoria con canciones que divierten, reflexionan y muestran diferentes realidades. Con el cariño que le tienen al público puntano, llegan a Comuna para brindar un recital para la historia. Será a las 22 con entradas a 4.000 pesos.

El que juega con los signos

Fede Cyrulnik es uno de los referentes del stand up en el país y para confirmarlo vuelve a San Luis con su unipersonal en el que abunda el humor y los signos zodiacales. Será a las 22 en la sala “Hugo del Carril” del Centro Cultural Puente Blanco, con entradas a 4.000 pesos por Eventbrite.

Aire fresco y cuartetero

Cualquier canción que se transforme en un éxito del momento se reversiona a cuarteto gracias a “Desakta2”, el grupo cordobés que llega al Club Vial para bailar toda la noche con su público. El show será después de la medianoche.

Mensaje amoroso

Paula Castaño nuevamente estará en La Cometa, de Carpintería, con su obra “Mirar hacia arriba”, donde demuestra que el cuidado de la naturaleza puede ser fácil y motivante también. La función será a las 17, con reservas al 2664001666

Chacarera de la amistad

Los amigos del folclore se juntan a festejar en Lo de Peky, en Potrero de los Funes. La peña comienza a las 21:30 y tendrá artistas como “Daniela y los Garrones”, “Signos”, “Vivencias Musicales” y “Viscionarios”. Las entradas cuestan 1.500 pesos en puerta.

A brindar por el aguante

El Día del Amigo se celebra en All Right con toda la fiesta gracias a “4 Monos”, la agrupación que pasa por el reggae, el rock y el ska en su repertorio que cuenta con canciones de bandas como “Los Fabulosos Cadillacs”. Será a las 22, con entradas por Eventbrite.

VIERNES

De aquí y de allá

Dos grupos se juntan en el auditorio de la Casa del Poeta, en la Villa de Merlo, para musicalizar el principio del fin de semana. “De un mismo barro” y “Pedreguillo”, logran que se complementen la música con la poesía. El recital comienza a las 21 y las entradas anticipadas cuestan 2.200 pesos.

Penúltima fecha

Hace dos semanas que el elenco de “Peter Pan: el musical de Nunca Jamás” está de gira por la provincia y una de las últimas funciones será en Villa Mercedes, para despedir el fantástico mundo del pequeño niño vestido de verde que se niega a crecer.

Rasguños del rock

El escenario de All Right es el elegido para “Viejo Lobo” para cantar su repertorio variado y compuesto por clásicos del rock nacional. Para despedir la semana, actuarán a las 22, con entrada libre.

Un as bajo la manga

Joaquín Fascini y Pablo Gatica conforman “Impro chow”, un grupo que se caracteriza por hacer reír sin libretos, con el don de improvisar con el permiso del público con quienes buscan interactuar. Quienes deseen conocerlos podrán verlos en la carpa La Contenta, a partir de las 19.

Humor y circo

La sala Amigxs de Merlo recibe a “Ocurrencias chou” que trae un espectáculo en el que las risas se mezclan con las destrezas circenses. La función será a las 16, con entrada a la gorra.

SÁBADO

Poca educación

Ritmos, instrumentos y músicos se mezclan en “Maleducados”, el grupo que estará en el museo Casa del Poeta para una nueva edición de “Música en el aljibe”. Bossanova, funk, candombe y bolero son algunos de los estilos que interpretarán. Será a las 21, con entrada gratuita.

Hasta la próxima vez

Luego de dos semanas de gira y funciones, el elenco de “Peter Pan: el musical de Nunca Jamás” llega con su última función a la ciudad de San Luis para también despedir las vacaciones de invierno.

Un aire a Luismi

El Sol de México tiene su tributo puntano gracias a Luis Rubén Daniele, el cantante que homenajea a Luis Miguel con gran parecido a la hora de moverse e interpretar los clásicos como “La bikina” o “Ahora te puedes marchar”. El público podrá comprobarlo a las 22 en el teatro “Jorge A. Laffue”.

Sentado frente al bar

Juan Barraza en el stand up y llega a San Luis con su séptimo unipersonal “En un confuso episodio”, donde el humor y la anécdotas personales son el tópico para entretener al público. Comienza a las 22 con entradas a 3.200 pesos por Eventbrite.

La segunda cita

Luego del show de Juan Barraza, la música vuelve al escenario de All Right con “No Tan Cuerdas”, el dúo que sabe de locuras y canciones para no olvidar. A las 23, con entrada gratuita.

El triste destino de Violetta

La famosa ópera “La Traviata”, basada en la novela de Alejandro Dumas, será interpretada por treinta cantantes puntanos, más solistas internacionales y del Teatro Colón que llegan al Cine Teatro San Luis para engalanar la noche en la ciudad. Será a las 21 y las entradas están agotadas.

Memorias de Latinoamérica

El grupo sanjuanino “Donde topa”, llega con “Nuestra señora de las Nubes”, una obra de teatro que tiene como protagonistas a dos exiliados que se dejan llevar por sus recuerdos. La función será a las 22, en la sala La Oveja Negra de Villa Mercedes y las entradas cuestan 1.200 pesos.

Cantores en la noche

El folclore une almas que cantan y bailan al ritmo de las chacareras o los gatos y de eso conocen bien los músicos de “Vaivén folk” y “Signos”, que celebran la amistad a través de las canciones. Los artistas organizaron la “Peña del Día del Amigo” en Maldito House, que comienza a las 22, con entradas a mil pesos.

Punk para divertirse

Los “Chingones” celebran el mes de la amistad en la cervecería 2 Venados a puro punk con su repertorio ruidoso que contiene canciones, entre ellas, que conforman el último disco de la banda, inspirado en la poesía de Antonio Esteban Agüero. Será a las 23:50, con entrada libre y gratuita.

DOMINGO

Amigos salvadores

Una niña de doce años planea suicidarse el día de su cumpleaños, pero cambia de opinión cuando encuentra dos amigos nuevos en el edificio donde vive. Así comienza “El encanto del erizo”, la película que proyectará la Asociación civil “La ventana”, en el museo Casa del Poeta de la Villa de Merlo. La función será a las 19, con entrada libre y una charla-debate al final.

En busca del color

Desde Villa Mercedes llegan “Las Paiasas”, para despedir el fin de semana con la obra “El color del miedo”. Con la técnica de clown visitan por primera vez la carpa de La Contenta, que está ubicada en Comuna. El grupo tendrá dos funciones: a las 17 y la última a las 19.