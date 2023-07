"¿De qué juego? No sé", la respuesta viral de Pablo Solari

A los 22 años Pablo Solari disfruta de un gran presente tras salir campeón de la Liga Profesional con River Plate. El futbolista oriundo de Arizona fue entrevistado por la periodista de ESPN, Alina Moine.

En un clima relajado, Alina elogió a Pablo por el gran rendimiento del sanluiseño en diferentes posiciones del ataque millonario tanto con Marcelo Gallardo como con Martín Demichelis. Y le consultó en qué lugar de la delantera jugaba. “¿De qué juego? No sé, la verdad que yo tampoco sé” , respondió Pablo

.

Luego sonrió y se explayó: “Antes de venir a River era extremo derecho neto, no salía de esa posición, tal vez cambiaba a la izquierda. Cuando vine acá, Marcelo me puso al lado del nueve, de doble punta, y le encontré la manera a esa posición. Me gustó. Marcelo y Martín me ayudaron mucho”.

Solari remató con un “Soy delantero”. Y dejó en claro que siempre tiene el arco contrario entre ceja y ceja.