Lo imputaron por violar una orden de restricción

En febrero de este año, José Ramiro Bustos, juez de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, le impuso una restricción de acercamiento por 180 días hacia su expareja, que lo denunció por situaciones de violencia familiar. Anteayer, alcoholizado y fuera de sí, el hombre se metió a la fuerza en la casa de la mujer en Merlo y comenzó a insultarla. La Policía intervino, lo detuvo y ayer un juez le imputó cargos por “Violación de domicilio e incumplimiento a una orden judicial, en concurso real”. Quedó en libertad, pero deberá cumplir con varios requerimientos de la Justicia.

L.C.M. tiene 44 años. Las autoridades judiciales prefirieron no dar su identidad amparándose en el principio de inocencia, ya que aún no se resuelve su situación procesal. Desde la oficina de prensa del Poder Judicial comunicaron que el hecho ocurrió el miércoles al mediodía, cuando el agresor se presentó en lo de su ex e inició una escena de violencia.

Uno de los hijos de la mujer fue quien dio aviso al 911 y alertó a un patrullero de la Comisaría 26ª de Merlo, que lo demoraron y, tras constatar la prohibición de acercamiento vigente, se lo llevaron detenido a la Alcaidía de la Unidad Regional del Orden Público 3 en Concarán.

Este jueves a media mañana, L.C.M. fue conducido a una audiencia de formulación de cargos ante el juez Jorge Pinto, en el juzgado de Garantía con asiento en Santa Rosa del Conlara.

Las fiscales Antonella Roy Gitto y Silvina Argüello formalizaron la imputación y pidieron 60 días para terminar de investigar el caso. Entre las pruebas que faltan producir, mencionaron entrevistas a testigos, una pericia psicológico-psiquiátrica al imputado, obtención de filmaciones de cámaras de videovigilancia y pedido de informe de antecedentes penales al Registro Nacional de Reincidencia.

También solicitaron como medida de coerción que el hombre firme el libro de imputados del 1º al 10 de cada mes y acredite haber comenzado un tratamiento psicológico-psiquiátrico. La defensora adjunta interina Mirtha Gabriela Moreno, no manifestó objeciones al pedido de la fiscalía.

L.C.M., que se abstuvo de declarar, quedó en libertad tras cumplir con alguna documentación.

Redacción/MGE