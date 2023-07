Tres años de una trinchera de lucha laboral y social

Pese a todo, la sociedad conserva valores. Para muchas mujeres y para muchos hombres hay principios que respetar. Y más allá de la competencia y el mercado hay sucesos ejemplares.

El 20 de julio de 2020, los empleados de la, por entonces, panadería Las Camelias, de 25 de Mayo y Juan Llerena en Villa Mercedes, decidieron tomar el local que, hasta ese momento, era su lugar de trabajo. Iniciaron así un camino de lucha que se extiende hasta la actualidad para mantener sus fuentes de empleo y cortar los vínculos con sus antiguos patrones, que se caracterizaban por la precarización y la falta de pagos. Desde entonces, los trabajadores forman la cooperativa que fue bautizada con aquella fecha. Una de sus grandes particularidades es que forman parte de las cuatrocientas que hay en todo el país que se conformaron a raíz de una empresa recuperada. Se caracterizan por un sistema laboral que no tiene jerarquías, sino representantes, y en el que la división de las tareas y de las ganancias son totalmente equitativas entre todos los miembros. La casa de panificación empezó su proceso de lucha en pandemia, lo que precisó de mucho esfuerzo y perseverancia para no bajar los brazos. Fueron veintiuno los empleados que en ese momento decidieron convertirse en socios, en una nueva forma de organización laboral que tiene la solidaridad y el trabajo en equipo como premisas. Algunos de ellos tomaron otros rumbos, pero quince siguieron adelante y sumaron más personas a la causa: hoy son treinta y seis compañeros que se distribuyen las tareas y las ganancias. Y se capacitaron, y se educaron en el cooperativismo. Y confiaron mucho en ellos mismos y en la fidelidad de sus clientes. Todos los días, durante las veinticuatro horas divididas en tres turnos, los hornos se encienden y las puertas están abiertas. La producción no merma, crece en variedad e, incluso, las ventas aumentan. Aun así, a tres años de aquel comienzo en el que se arriesgaron a dar pelea, los objetivos no frenan. Sueñan con seguir siendo una fuente de empleo y hasta convertirse en una escuela de oficios de panadería. Para el festejo de los tres años había que llevar un alimento no perecedero, todo lo recaudado fue entregado al comedor Adulam, que alimenta a más de seiscientas familias y tiene casa central en el barrio Ciudad Jardín. Más solidaridad y reciprocidad porque en la mala, cuando a los protagonistas de esta historia la rutina se les ponía fulera, Adulam los ayudó llevándoles comida para colaborar con lo que estaban pasando. Los compañeros coincidieron en que festejar con los vecinos, que tanto los acompañaron en el camino, es una forma de mostrar su agradecimiento.

El cooperativismo es el movimiento que impulsa la promoción y la organización de cooperativas: sociedades autónomas cuyos integrantes buscan satisfacer una necesidad en común. Distintos principios rigen el cooperativismo. Uno de los más importantes es el apoyo mutuo, ya que la finalidad de una cooperativa es actuar en conjunto para perseguir la resolución de problemas comunes. La democracia directa en los procesos de toma de decisiones relacionadas con la gestión de la sociedad misma, los que deben ser colectivos e incluir a todos los asociados; el esfuerzo propio, entendido como la fuerza de voluntad y la motivación de los integrantes; la equidad en el reparto de los beneficios. Los excedentes deben ser distribuidos de forma justa e igualitaria entre los integrantes de la asociación; la responsabilidad, un nivel de rendimiento que permita cumplir las actividades propuestas para alcanzar las metas comunes; la igualdad entre los asociados, que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y son libres para adherirse y retirarse de la asociación cuando deseen; la solidaridad también puede mencionarse como un pilar del cooperativismo. Estas asociaciones deben servir para solucionar inconvenientes de sus socios y de sus familias, pero también de la comunidad en la que están insertas. El cooperativismo promueve la transparencia, la honestidad, el compromiso con la comunidad y la responsabilidad social.

A estas mujeres y a estos hombres, gracias por su lucha y por el ejemplo.