Detuvieron al sospechoso de conducir la camioneta del accidente fatal

Su identidad corría a viva voz, pero había que esperar a que la Justicia confirmara fehacientemente que Jonathan Werner Sandoval conducía la Toyoya Hilux blanca que el sábado a la madrugada atropelló y mató a una chica de 20 años en la avenida José Santos Ortiz de la capital. Registros de las cámaras de seguridad de ingreso al barrio La Pancha II de Juana Koslay, donde reside el sospechoso, fueron claves para determinar su presunta responsabilidad y este lunes el Juzgado de Garantías 2 ordenó su detención; antes de que lo aprehendieran en su vivienda, el hombre se entregó en la sede de Accidentología Vial junto a su abogado.

Fuentes de la investigación comentaron que el nuevo allanamiento que hubo este lunes a la siesta en el barrio privado no fue en vano, ya que a pesar de que Sandoval no estaba allí, la Policía secuestró elementos de la camioneta que no había sido hallado en el procedimiento del domingo, entre ellos una baliza que estaba en una heladera en desuso.

También habrían hallado otras pruebas dentro de un cesto de basura, pero no refirieron de qué tipo.

El fiscal Esteban Roche, a cargo del caso, había solicitado la detención cerca del mediodía, con el resultado de las pericias fílmicas, pero el sospechoso acudió voluntariamente a Accidentología a las 15. Se prevé que el personal policial cumpla con cierta documentación y luego lo trasladen a otra comisaría, ya que allí no cuentan con celdas para detenciones.

Si bien aún no fue confirmado, Sandoval sería conducido a una audiencia de formulación de cargos mañana martes.