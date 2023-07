Agenda deportiva para el fin de semana

DESTACADAS

► DOMINGO

Las "Pibas", en Rosario

Fútbol femenino. Primera B de AFA

Hora: 15:30

Lugar: predio "Jorge Griffa".

Por la 5ª fecha en la fase campeonato, San Luis FC visitará mañana a Newell’s Old Boys de Rosario. Será un duelo de candidatos, ya que el elenco puntano llega como líder, con puntaje ideal —12 unidades— y la "Lepra" es su escolta, con 10 puntos. El equipo dirigido por Carlos Casteglione viene de derrotar 3-1 a Comunicaciones en el "Juan Gilberto Funes". Hoy, además, jugarán: Talleres - Vélez Sarsfield (11), Argentino de Quilmes - Sarmiento (14), Camioneros - Atlanta (15:30), Morón vs. All Boys (15:30); mañana: Comunicaciones - Argentino de Rosario (15).

► SÁBADO

20ª Fecha

Juventud vs. Ferro (GP)

Hora: 15.

Lugar: "Juan G. Funes"

El "Auriazul", que lleva siete partidos sin ganar —con tres empates consecutivos—, jugará con la necesidad de conseguir una victoria para continuar en puestos de clasificación de la Zona 2. Viene de empatar sin goles con Atenas en Río Cuarto y recibirá en el Estadio Provincial al "Verde" de General Pico, que llega con dos éxitos consecutivos. Impartirá justicia el cordobés Fernando Rekers.

Más en agenda

►SÁBADO

Cestoball, en el "Gatica"

En el escenario villamercedino, hoy se jugarán partidos del Torneo Apertura en Sub 12 y Sub 14 desde las 9:30. Los juegos destacados serán SRH - EDIP en Sub 14 femenino (14:30), San Martín - SRH en Sub 12 (17) y SRH - EDIP en Sub 14 masculino (18:30).

El "Verde", en San Juan

Esta tarde a las 15, con arbitraje de Matías Billione (Cba.), Estudiantes visitará a Sportivo Peñarol en el estadio "Bicentenario" de San Juan. Será un compromiso vital en la lucha por la permanencia. El elenco puntano viene de ganarle 1-0 a Ciudad Bolívar en el "Coliseo".

Turismo Nacional

Será la 7ª fecha en Concepción del Uruguay. En la Clase 2 estarán Marcos Fernández, quien es uno de los animadores del certamen, y Aarón Fernández, con sendos Nissan March. Este sábado habrá series (C2) y clasificación (C3). El domingo serán las finales: a las 12:20 (C2) y 13:35 (C3).

Clásico en el Bajo Flores

River Plate visitará a San Lorenzo de Almagro a partir de las 20:30 por la 24ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En caso de conseguir una victoria en el "Nuevo Gasómetro", el equipo dirigido por Martín Demichelis quedará a un paso de consagrarse campeón.

►PARA NO PERDERSE

Tenis - Wimbledon

Desde las 7: Tercera Ronda (ESPN 2 - 3)

Pádel - Open de Valencia (WPT)

7 / 12: Semifinales (DSports)

Ciclismo - Tour de France

8: Etapa 8, Libourne - Limoges, 201 kilómetros (ESPN Extra)

Rugby Championship - 1ª fecha

16:10: Argentina vs. Nueva Zelanda en Mendoza (ESPN 2)

Liga Profesional de Fútbol - 24ª fecha

18: Estudiantes LP vs. Racing Club (TNT Sports)

Vóley - Nation League

20:50: Argentina vs. Irán (ESPN 3)

FIBA Americup Femenina México 2023

20:30 / 23:30: Semifinales (DSports)

►DOMINGO

Karting

4ª Fecha

Campeonato Puntano

Hora: 10. Lugar: kartódromo "Juan M. Traverso"

El rugido de los kartings volverá a hacer vibrar el kartódromo "Juan María Traverso", ubicado en el sector suroeste del autódromo provincial "Rosendo Hernández". Las máquinas transitarán una nueva variante de circuito. A las 10 serán las pruebas libres, a las 11:20 se llevará adelante la clasificación y a las 12:50, las series. A las 14:40 iniciarán las finales y a las 17, los podios para todas las divisionales.

SIN MOVERSE DEL SILLÓN

Tenis - Wimbledon

Desde las 7: Cuarta Ronda (ESPN 2 - 3)

Pádel - Open de Valencia (WPT)

7:30: Final (DSports)

Ciclismo - Tour de France

8:20: Etapa 9, S. L. de Nobrat - Puy de Dome, 182,5 kilómetros (ESPN Extra)

Rugby - Mundial M20

8:20: Argentina vs. Japón (ESPN)

Fórmula 1 - 11ª Fecha

10:55: Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone (ESPN)

Top Race V6 - 6ª fecha

11: Carrera 1 - 11:35: Carrera 2 (TyC Sports)

FIBA Americup Femenina "México 2023"

21:30: Final (DSports)