Las flagrantes mentiritas del señor Rector

En internet, particularmente en un chat o en un WhatsApp, las mayúsculas equivalen a gritar, a emitir un grito para llamar la atención. También se las puede utilizar para resaltar o enfatizar alguna palabra o expresión corta. En la escritura habitual, en una carta o en una nota, por ejemplo, las mayúsculas sirven para distinguir y jerarquizar las palabras; también clarifican y facilitan la comprensión de lo que se lee. Cabe, entonces, asumir que el actual señor rector de la Universidad de San Luis quiso, en su publicitada nota del 3 de julio, dejar bien en claro el carácter INSTITUCIONAL del acto para el cual solicitaba un espacio a una dependencia oficial del Gobierno de San Luis (la mayúscula en este caso pretende reproducir literalmente la expresión de la autoridad universitaria).

Es importante destacar que la misiva en cuestión lleva la firma de puño y letra del vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, cargo que explícitamente confirma y expone en su epístola. Además, atribuye a esta institución la organización del ya famosísimo acto. Hasta acá toda rima, se grita un carácter institucional, y se menciona la institución que promueve el encuentro. Lo único que desmorona absolutamente la voluntad promovida por el señor rector es la realidad. Realidad que ni el más ingenuo de los mortales puede alegar que desconoce. El señor rector mintió. Faltó a la verdad. El acto no fue INSTITUCIONAL, fue burda y controversialmente político. Era político y él lo sabía. Y se pueden argüir muchos derechos, lo que no se puede es mentir, es engañar, es falsear la verdad y recurrir al engaño. No fue sorpresivamente que aparecieron en la escena un precandidato a presidente de la nación, proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su vice desde Jujuy. Fue tan poco sorpresivo el encuentro, que concurrieron adherentes y detractores. Sabían el lugar y el objetivo. Todos los medios de comunicación del país lo sabían, el único que lo ignoraba era el rector. Si no fuera tan grave, sería simpático. Resulta que más de un centenar de militantes políticos y dirigentes políticos, y políticos, decidieron todos, al mismo tiempo, concurrir a un acto del Consejo Interuniversitario Nacional. Debe ser el acto institucional de este consejo más concurrido de toda su historia. Y el más parecido a un acto político. Debe ser el día que más políticos decidieron concurrir a la hermosa San Francisco.

Ni la Universidad Nacional de San Luis, ni el Consejo Interuniversitario Nacional merecen verse envueltos en tantos melindres embusteros. Son instituciones de una trayectoria y de un prestigio dignos de un mejor trato. Puede haber muchos intereses en juego. Si se quiere, se pueden tener objetivos políticos y hasta electorales, lo que no se puede es mentir. No lo merecen las organizaciones involucradas, no lo merecen sus integrantes, no lo merecen las autoridades hacia quienes se dirigió la nota, ni lo merecen los ciudadanos de San Luis. Este proceder no es una conducta digna de quien ocupa dos cargos de tanta importancia. Dos espacios donde se toman decisiones tan trascendentes. Donde la honestidad y la sinceridad son valores imprescindibles. No está bien actuar de este modo. Luego, no se puede defender lo indefendible. Hay bajezas que no tienen retorno.

Muchos estamentos de la universidad local ya expresaron su repudio a la conducta de su máxima autoridad. Sería deseable que el Consejo Interuniversitario Nacional expresara cuál es su verdadera participación en este episodio. Ayudaría mucho transparentar el proceder de cada uno. Después de todo, las elecciones se ganan y se pierden, los espacios de poder tienen ocupantes efímeros; lo que no se recupera una vez que se entregó es la honestidad, la hombría de bien y el apego por la verdad que tiene tanto que ver con la dignidad. Luego aparecen fotos con niños. Mejor no contarles estas cosas. De cualquier manera, siempre se puede culpar a los medios de comunicación, total… otra mentirita…Quizás alguna vez, algún día, el señor rector explique por qué decidió gritar INSTITUCIONAL.