Agenda deportiva del fin de semana

SÁBADO

Cestoball: Final del Apertura

En Villa Mercedes SRH vs. EDIP

Hora: 16:30

Lugar: Sociedad Italiana

Hoy se define la categoría masculina en el Torneo Apertura del cestoball villamercedino.

En cancha de Sociedad Italiana, se jugarán la final y el partido por el tercer puesto. Todo comenzará a las 15 con

San Martín vs. Sociedad Española, que se medirán en busca del último escalón del podio; y a las 16:30 será la gran final entre Sociedad Recreativa Hijitus y EDIP.

SÁBADO POR TV

Mundial Femenino Australia/Nueva Zelanda 2023

7:30 h Colombia vs. Inglaterra - Cuartos de final (DSports)

1ª Fecha - Premier League

8:30 h Arsenal vs. Nottingham Forest (ESPN)

11 h Everton vs. Fulham (ESPN)

13:30 h Newcastle vs. Aston Villa (ESPN)

1ª Fecha - Ligue 1 de Francia

12 h Olympique de Marsella —con Leonardo Balerdi— vs. Reims

Automovilismo - IndyCar

15 h Final a 85 vueltas con Agustín Canapino en Indianapolis (ESPN)

Supercopa de Alemania

15:45 h Bayern Munich vs. RB Leipzig (ESPN)

1ª Fecha - Liga de España

16:30 h Athletic Bilbao vs. Real Madrid (DSports)

Rugby en La Ribera

Choques amistosos

En el Club Deportivo La Ribera jugarán Los Toros, Piratas, Terosaurios y Chocos. Habrá actividad desde las 13:30.

Los partidos serán los siguientes: Toros vs. Piratas, Chocos vs. Terosaurios, Toros vs. Chocos, Piratas vs. Terosaurios.

Ciarrocchi consiguió la pole

Top Race V6 en Concepción del Uruguay

El cordobés Marcelo Ciarrocchi (Ford) logró ayer la pole position para la carrera de hoy en el Top Race V6 de automovilismo, que se disputará en el autódromo de Concepción del Uruguay, por la 7ª fecha del calendario anual. La carrera final será esta tarde a las 14:15, con la modalidad 30 minutos más una vuelta. A las 13:05 será la final del Top Race Series. Televisa TyC Sports.

Atletismo: Acción en Córdoba

La pista "Luis Oliva" en el predio del "Kempes", en Córdoba capital, es sede de la Copa Nacional de Clubes U16, con jóvenes atletas de todo el país. San Luis tiene una nutrida delegación de cuatro instituciones: Parque IV Centenario, Campus ULP, CS Estudiantes y Mercedes Pista y Campo. Ayer fue la primera jornada; la actividad continuará hoy desde las 9.